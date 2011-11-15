ВР приняла законопроект Президента о декриминализации экономических преступлений

Верховная Рада приняла представленный Президентом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 268 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народные депутаты не поддержали ни одну из 223 предложенных поправок, в том числе относительно статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание лишь в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Указанная модель предлагается также и для тех случаев, когда субъектом преступления является должностное лицо юридического лица частного права (статьи 364-1 "Злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", 365-1 "Превышение полномочий должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы" Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем закон отменяет уголовную ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые на сегодняшний день утратили признаки повышенной общественной опасности, достаточной для преследования их в уголовном порядке.

Речь идет о составах преступлений, предусмотренных статьями 201 "Контрабанда" – относительно контрабанды товаров, 202 "Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг", 203 "Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности", 207 "Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте", 208 "Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов", 214 "Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней", 215 "Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов", 217 "Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма", 218 "Фиктивное банкротство", 220 "Сокрытие стойкой финансовой несостоятельности", 221 "Незаконные действия в случае банкротства", 223 "Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска", 225 "Обман покупателей и заказчиков", 226 "Фальсификация средств измерения", 228 "Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям", 234 "Незаконные действия относительно приватизационных бумаг", 235 "Нарушение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования» действующего Уголовного кодекса Украины.

За совершение вышеуказанных правонарушений законом устанавливается административная ответственность в виде наложения штрафов.

В связи с этим законом установлено, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда человек скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.

Что касается оснований применения меры пресечения в виде взятия под стражу по делам о преступлениях в сфере экономики и хозяйственной деятельности, а также по делам о служебных преступлениях, совершенных предпринимателями, законом вводится механизм, в соответствии с которым подозреваемый, обвиняемый в таких делах может быть взят под стражу только в случае невнесения ими средств в качестве залога или когда они скрываются от органов следствия или препятствуют расследованию дела.

Законом также установлен перечень составов преступлений в сфере хозяйственной деятельности, привлечение к ответственности за которые возможно исключительно на основании жалобы пострадавшего. При этом порядок привлечения к уголовной ответственности по жалобе пострадавшего предусматривает, что соответствующее уголовное дело подлежит закрытию в случае, если пострадавший пойдет на мировую с обвиняемым до момента удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Привлечение к уголовной ответственности только при наличии жалобы пострадавшего касается составов преступлений, предусмотренных статьями 203-1 "Незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства", частью первой статьи 206 "Противодействие законной хозяйственной деятельности", 219 "Доведение до банкротства", 229 "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара", 231 "Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну", 232 "Разглашение коммерческой или банковской тайны", 232-1 "Незаконное использование инсайдерской информации", 232-2 "Сокрытие информации о деятельности эмитента" действующего Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, законом внесены изменения в некоторые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за нарушения в сфере хозяйственной деятельности, а также исключена статья 160-2 "Незаконная торговая деятельность", которая дублирует содержание статьи 164 "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности", и статья 168 "Выпуск в продажу нестандартной продукции", которая дублирует содержание статьи 167 "Выпуск и реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов" указанного Кодекса.

Законом предусмотрено внесение изменений в такие законодательные акты: Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, Закон Украины "О милиции".

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) подчеркнул, что принятый закон «никому не нужен».

«Мы просто потратили время», - добавил он.

По словам Ю.КАРМАЗИНА, изложенный в таком виде закон не улучшит правовое поле в государстве.

«Лучше мы бы вообще не рассматривали этот закон», - считает Ю.КАРМАЗИН.

«Вы так уже перекрутили этот закон, что теперь будут только говорить: «Благодарим, благодарим и жителям Донбасса, и ЧЕЧЕТОВУ, и всем «карабасам», - подытожил депутат.