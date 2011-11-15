ВР приняла в первом чтении проект закона о государственном стратегическом планировании

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О государственном стратегическом планировании».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 266 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект определяет правовые, экономические и организационные принципы формирования целостной системы государственного стратегического планирования развития страны, устанавливает общий порядок разработки, одобрения, выполнения, мониторинга, оценки, контроля документов государственного стратегического планирования, а также полномочия участников такого планирования. Определены принципы государственного стратегического планирования.

Законопроектом предусмотрено, что на долгосрочный период (более пяти лет) разрабатываются: Стратегия развития Украины; Стратегия регионального развития Украины; Стратегии развития Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя.

На среднесрочный период (от трех до пяти лет) разрабатываются: План социально-экономического развития Украины; планы социально-экономического развития АРК, областей, районов, городов; Прогноз экономического и социального развития Украины; Прогноз государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода; прогноз местного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода; государственные целевые программы; региональные и местные целевые программы; планы развития государственных хозяйственных объединений, государственных акционерных компаний, государственных холдинговых компаний; Основные принципы денежно-кредитной политики.

На краткосрочный период (один год) разрабатываются: Основные направления экономической политики; государственный бюджет Украины; местные бюджеты; годовые финансовые планы государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном (составном) капитале которых более 50% акций (частиц, паев) принадлежат государству; планы деятельности центральных органов исполнительной власти; прогнозные балансы спроса и предложения товаров и услуг.

Предусмотрено, что Стратегия развития Украины разрабатывается центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики экономического и социального развития на десятилетний период.

Кабинет министров Украины рассматривает и одобряет проект Стратегии развития Украины и подает Президенту Украины.

Стратегия развития Украины утверждается указом Президента Украины.

Прогноз экономического и социального развития Украины разрабатывается ежегодно на плановый и два последующих года до 1 мая года, предшествующего плановому, центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики экономического и социального развития и принимается Кабинетом министров.

Законопроектом предусмотрено, что Кабмин не позже 1 апреля года, предшествующего плановому, рассматривает и одобряет проект Основных направлений экономической политики и в пятидневный срок подает его в Верховную Раду Украины.

Проект Основных направлений экономической политики разрабатывается с учетом основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины (в частности показателей номинального и реального валового внутреннего продукта, индексов потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, официального обменного курса гривни в среднем за год и на конец года, уровня безработицы).