ВР планирует создание патронатных служб вице-премьеров
19:30, 15 ноября 2011Разное
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Законопроектом планируется создание в составе Секретариата Кабмина, кроме аппарата премьер-министра Украины и патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины, патронатных служб вице-премьер-министров Украины.
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