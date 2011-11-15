ВР планирует создание патронатных служб вице-премьеров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом планируется создание в составе Секретариата Кабмина, кроме аппарата премьер-министра Украины и патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины, патронатных служб вице-премьер-министров Украины.