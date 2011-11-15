Анонс на 16 ноября

* Оргкомитет Всеукраинского конкурса «Инновационный прорыв 2011. Год информационных технологий» проведет road-show инновационных проектов – финалистов конкурса. В результате будут определены победители Конкурса. В жюри Конкурса входят: Александр Кардаков, председатель наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп»; Анна Дегтерева, ген.директор компании «Global Management Challenge»; Руслан Крамаренко, зам.главы КГГА; Даг Лайнер, президент норвежской компании «Норронт»; Александр Волков, исполнительный директор Ассоциации частных инвесторов Украины; Влад Воскресенский, ген.директор и совладелец компании InvisibleCRM; Максим Школьник, председатель правления фонда Technobridge и др.

* Состоятся Евродебаты Европейской Бизнес Ассоциации на тему: «Новые инициативы НБУ для рынка безналичных платежей: за и против». Участники: Сергей Равняго, председатель представительства MasterCard Europe в Украине; Светлана Георбелидзе, директор, VISA Украина; Владимир Лавренчук, председатель Правления, Райффайзен Банк Аваль; Борис Тимонькин, председатель Правления, Укрсоцбанк; Николай Катеринчук, народный депутат Украины и др.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* В рамках Всеукраинской Недели безопасности дорожного движения состоится круглый стол на тему: «Государственная политика в сфере подготовки, переподготовки водителей колесных транспортных средств». Участники: директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Д.Петухов, глава Госадминистрации автомобильного транспорта С.Доброход, начальник Глававтотрансинспекции Ю.Майборода, директор Департамента безопасности Мининфраструктуры Ю.Гержод, начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции МВД Украины А. Демянко, начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины С.Будник, президент ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения» М.Берлин.

* Пресс-конференция на тему: “Африканская чума свиней в России: кто гарантирует безопасность мяса и сала, которое завозится в Украину?”. В работе примет участие Иван Бисюк, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рейдерский захват единственного в Украине зарегистрированного производителя биопрепаратов для защиты растений от болезней и вредителей”. Речь пойдет о ситуации вокруг компании ООО «Захист-Агро», препараты которой внесены в Государственный реестр. Рейдерами выступает одна из корпораций г.Одесса. Под прикрытием работников правоохранительных органов, одесская компания-рейдер изготовляет контрафактную продукцию: под видом биопрепаратов продает обычную воду. Такие мошеннические методы дискредитируют честных производителей биопрепаратов, наносят значительный вред агросектору Украины и могут привести к непоправимым последствиям для здоровья потребителей. Будет обнародовано обращение ко всем ветвям власти, предоставлены фото и видеоматериалы. Участники: директор ООО «Био» г. Киев, член правления объединения «Захист-Агро», Одесская обл. Биляевский р-н с. Василивка Вячеслав Витвицкий и почетный президент ВО инвалидов Виктор Костюк, общественные деятели, эксперты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (095) 698-64-56 (096) 849-71-33, v2010vm@gmail.com.

* Круглый стол профсоюзных и общественных организаций, представляющих интересы силовых структур, на котором будут очерчены острые социальные проблемы: денежное обеспечение и компенсации, жилищное строительство, и т.п, также будет назван формат участия организаций силовиков в акциях протеста. Участники: председатель ВОО «Комитет по защите прав военнослужащих» Владимир Шуба, председатель Независимого профсоюза военнослужащих Украины Александр Малах, председатель Объединения депутатов Киева «Порада» Валентин Олийнык, председатель Всеукраинского содружества ветеранов Владимир Гуменюк, председатель НФПУ Мирослав Якибчук, председатель Ассоциации ветеранов МВД Украины Владимир Корнийчук, председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов войны и МЧС по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор Доманский.

* Состоится видеомост Москва- Киев на тему: "Медиаиндустрия в нестабильной экономике". Участники в Киеве: Александр Харченко, главный редактор ИА "УНИАН"; Вячеслав Старейченко, первый зам.главного редактора газеты "Известия в Украине". В Москве: Василий Гатов, зам.ген.директора ФГУП РАМИ "РИА Новости"; Сергей Рогожкин, зам.ген.директора "МК"; Михаил Котов, главный редактор Газеты.ру. Вопросы: Финансовая независимость СМИ - достижима ли она? Как экономический кризис повлиял на финансовую устойчивость СМИ? Каковы пути и методы достижения окупаемости и прибыльности СМИ?

* Состоится заседание Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины. Участники: зам.городского председателя - секретарь Киеврады Г.Герега, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета В.Баранов, зам.руководителя Аппарата ВРУ В.Яловой, эксперты, научные работники. Участники обсудят вопрос формирования местных бюджетов на 2012 год и вопрос управление земельными ресурсами.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона о государственной финансовой поддержке экспортной деятельности; проект Закона о внесении изменения в ст.5 Закона Украины «О судебном сборе» (о дополнении перечня льготных категорий); проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании инвестиций в отечественную экономику и др.

* Комитет ВРУ по вопросам культуры и духовности в порядке контроля за выполнением Закона Украины «Об охране культурного наследия» проведет выездное заседание в центральной исторической части города Киева на тему: «Как ликвидировать схему уничтожения достопримечательностей архитектуры в центре Киева?».

* Пресс-конференция, посвященная открытию "II Украинского Инвестиционного Форума". Участники: первый зам.министра экономики и устойчивого развития Грузии Арчил Кекелиа; член совета директоров, основатель и первый президент CFA Украина Андрей Климчук; региональный директор CFA института в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Нитин Мехта; управляющий партнер "Евровенчерз Украина" Олесь Гаврилишин; партнер, руководитель отдела сопровождения сделок "Эрнст энд Янг" в Украине Дмитрий Литвак; вице-президент CFA Украина, генеральный менеджер Украинского инвестиционного форума Мария Барабаш.

* Круглый стол на тему: «Как быстро, качественно и экономно обогреть квартиру?». Приглашены: Сергей Кочетков, зам.начальника центра исследований «УкрТЕСТ» при Укрметртестстандарте; Петр Смертенко, Национальный координатор европейской инновационной научно-технической программы EUREKA; Дмитрий Лебедев, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами сервисного центра «КРОК ТТЦ».

* Состоится брифинг на тему: «Новые возможности для безработных». Участники: Виктор Сухомлин, директор Киевского городского центра занятости; Николай Кучинский, зам.начальника отдела ГУ образования и науки исполнительного органа Киевского горсовета; Лидия Крешиминская, директор высшего коммерческого училища КНТЕУ (г.Киев); Петр Наконечный, директор высшего профессионального училища №33 г.Киева; Василий Межиговский, и.о. директора учебно-курсового комбината КП «Киевпастранс».Тема: «Услуги Киевского городского центра занятости по профессиональному обучению: новые возможности для безработных, квалифицированные кадры для работодателей».

* Пресс-конференция на тему: «Опасность и запрещение покупки лекарств в «Интернет-аптеках». Участники: Алексей Соловьев, председатель Госслужбы Украины по лекарственным средствам; Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов и др.

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