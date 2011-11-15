Главное на 15 ноября (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины намерен расширить свои инструменты управления наличным рынком с целью сокращения удельного веса наличности вне банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА во время открытого заседания правления НБУ во вторник.

«НБУ, выполняя свою основную функцию – управление ликвидностью на рынке, сейчас сосредоточивает свое внимание на безналичных расчетах, то есть мы управляем той ликвидностью, которая сформирована на корсчетах банков", - сказала Е.ЩЕРБАКОВА. Относительно сегмента наличного рынка она отметила: "Мы уделяли ему внимание, но не управляли этим инструментом».

В НБУ заявляют о высокой доле наличных расчетов в Украине. Так, в нашей стране удельный вес наличности вне банков составляет 28%, в то время как в странах Западной Европы - около 18%, а, например, в США - не больше 10%.

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, избыточная ликвидность наличного рынка может стать причиной «атак» как на курс гривни, так и на показатель инфляции.

С целью создания нового инвестиционного инструмента, прежде всего для физических лиц, Нацбанк намерен выпускать свои сертификаты с привязкой к курсу золота.

«Сертификат Национального банка, который мы планируем выпустить в наличной форме, будет направлен на работу именно с физическими лицами. Эти инструменты будут не именными, а на предъявителя», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

По ее словам, планируется, что сертификат может свободно обращаться на рынке, он может быть использован в качестве залога по кредиту.

Кроме того, директор генерального департамента регулирования денежного обращения Нацбанка Украины Виктор НЕСТЕРЕНКО заявил, что НБУ также намерен выпускать инвестиционные монеты. Они будут изготовлены из драгоценных металлов (золото, серебро, платина) наивысших проб неограниченным тиражом.

Регулятор намерен наладить выпуск инвестиционных монет независимо от памятной тематики.

«Цена инвестиционных монет будет ниже, чем памятных монет, в связи с меньшими расходами на их изготовление благодаря большому тиражу, более низкому качеству чеканки монет и упрощенной форме упаковки», - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что продаваться инвестиционные монеты будут по цене драгоценного металла с незначительной маржой. Такие операции не будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

В НБУ надеются, что указанные инструменты станут для населения альтернативой иностранной валюте в качестве средства сбережения.

Заместитель председателя Национального банка Украины Вера РЫЧАКОВСКАЯ заявила, что с целью обеспечения выпуска указанных инструментов, а также с целью пополнения золотовалютных резервов Нацбанка регулятор намерен наладить добычу золота, а также активизировать скупку золота у ломбардов и населения.

Для большей привлекательности операций по скупке Нацбанком золота предлагается освободить от налогообложения доход физлиц от таких операций, а также освободить эти операции от НДС. По словам В.РЫЧАКОВСКОЙ, эти налоги попадут в бюджет через механизм отчисления части прибыли Нацбанка в госбюджет.

Соответствующие постановления по выпуску сертификатов НБУ и инвестиционных монет, а также Стратегию деятельности Национального банка по добыче золота планировалось утвердить на сегодняшнем заседании правления НБУ.

Верховная Рада приняла представленный Президентом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 268 из 314 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Народные депутаты не поддержали ни одну из 223 предложенных поправок, в том числе относительно статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание лишь в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Указанная модель предлагается также и для тех случаев, когда субъектом преступления является должностное лицо юридического лица частного права (статьи 364-1 "Злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", 365-1 "Превышение полномочий должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы" Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем закон отменяет уголовную ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые на сегодняшний день утратили признаки повышенной общественной опасности, достаточной для преследования их в уголовном порядке.

Речь идет о составах преступлений, предусмотренных статьями 201 "Контрабанда" – относительно контрабанды товаров, 202 "Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг", 203 "Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности", 207 "Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте", 208 "Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов", 214 "Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней", 215 "Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов", 217 "Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма", 218 "Фиктивное банкротство", 220 "Сокрытие стойкой финансовой несостоятельности", 221 "Незаконные действия в случае банкротства", 223 "Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска", 225 "Обман покупателей и заказчиков", 226 "Фальсификация средств измерения", 228 "Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям", 234 "Незаконные действия относительно приватизационных бумаг", 235 "Нарушение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования» действующего Уголовного кодекса Украины.

За совершение вышеуказанных правонарушений законом устанавливается административная ответственность в виде наложения штрафов.

В связи с этим законом установлено, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда человек скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.

Что касается оснований применения меры пресечения в виде взятия под стражу по делам о преступлениях в сфере экономики и хозяйственной деятельности, а также по делам о служебных преступлениях, совершенных предпринимателями, законом вводится механизм, в соответствии с которым подозреваемый, обвиняемый в таких делах может быть взят под стражу только в случае невнесения ими средств в качестве залога или когда они скрываются от органов следствия или препятствуют расследованию дела.

Законом также установлен перечень составов преступлений в сфере хозяйственной деятельности, привлечение к ответственности за которые возможно исключительно на основании жалобы пострадавшего. При этом порядок привлечения к уголовной ответственности по жалобе пострадавшего предусматривает, что соответствующее уголовное дело подлежит закрытию в случае, если пострадавший пойдет на мировую с обвиняемым до момента удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Привлечение к уголовной ответственности только при наличии жалобы пострадавшего касается составов преступлений, предусмотренных статьями 203-1 "Незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства", частью первой статьи 206 "Противодействие законной хозяйственной деятельности", 219 "Доведение до банкротства", 229 "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара", 231 "Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну", 232 "Разглашение коммерческой или банковской тайны", 232-1 "Незаконное использование инсайдерской информации", 232-2 "Сокрытие информации о деятельности эмитента" действующего Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, законом внесены изменения в некоторые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за нарушения в сфере хозяйственной деятельности, а также исключена статья 160-2 "Незаконная торговая деятельность", которая дублирует содержание статьи 164 "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности", и статья 168 "Выпуск в продажу нестандартной продукции", которая дублирует содержание статьи 167 "Выпуск и реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов" указанного Кодекса.

Законом предусмотрено внесение изменений в такие законодательные акты: Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, Закон Украины "О милиции".

Фондовый рынок

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект определяет статус, организацию, полномочия и порядок деятельности Фонда государственного имущества Украины.

Предусмотрено, что ФГИУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который реализует государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами государства, а также в сфере государственного регулирования оценочной деятельности.

Фонд госимущества Украины ответствен перед Президентом Украины.

Деятельность фонда направляется и координируется Кабинетом министров.

Особенности специального статуса Фонда государственного имущества определяются Конституцией и законами Украины, актами Президента и заключаются в особом порядке назначения на должность и освобождение от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Законопроектом определенны основные задачи ФГИУ.

Предусмотрено, что Фонд государственного имущества Украины подает:

ежемесячно Президенту Украины и Кабинету министров Украины информацию о ходе выполнения Государственной программы приватизации;

ежеквартально Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины аналитическую справку о работе и ходе выполнения Государственной программы приватизации;

ежегодно Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров Украины отчет о работе и ходе выполнения Государственной программы приватизации.

Также определены полномочия Фонда государственного имущества Украины.

Предусмотрено, что ФГИУ возглавляет председатель, который при согласии Верховной Рады назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Первый заместитель и заместитель председателя фонда назначаются на должность по представлению премьер-министра и освобождаются от должности Президентом.

Премьер-министр вносит на рассмотрение Президента Украины представление о назначении на должность первого заместителя и заместителя председателя фонда в соответствии с предложениями председателя фонда.

Социальная политика

В Украине в октябре т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с сентябрем на 6,3%, или на 25,6 тыс. человек, и на 1 ноября составило 378,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

С начала года количество безработных сократилось на 30,5%, или на 166 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2011 года составил 1,4% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 ноября т.г. получали пособие по безработице, составило 268,3 тыс. человек, что на 4,6%, или на 12,8 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 октября т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 ноября 2011 г. составила 906 грн., что на 21 грн. больше, чем на 1 октября т.г.

В Украине в октябре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 48 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 ноября 2011 года составило 397,6 тыс. человек, что на 22,4 тыс. человек меньше, чем на 1 октября т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 ноября 2011 года составляла 82,1 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

Энергетика Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре сократили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 15,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-октябре добыча нефти в Украине сократилась на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,027 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-октябре сократилась на 7,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 733,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,1% – до 0,598 млрд. куб. м.

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-октябре сократили производство автомобильного бензина на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,358 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-октябре сократилось на 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,193 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-октябре сократилось на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,794 млн. тонн.

Строительство и ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунальных услуг и совершенствования механизма тарифообразования).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 263 из 291 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах», которыми предусмотрено, что цена/тариф на жилищно-коммунальные услуги может включать инвестиционную составляющую - расходы на возмещение привлеченных инвестиционных ресурсов по инвестиционным программам и их стоимости в границах и за счет снижения фактической себестоимости жилищно-коммунальных услуг в результате привлечения таких инвестиционных ресурсов.

Также предусмотрено, что порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ (комплекс мер для повышения уровня надежности и обеспечения эффективной работы/эксплуатации систем централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, конструктивных элементов жилых домов и общежитий, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотвода, централизованного отопления и сточной канализации и технических устройств домов, который содержит обязательство исполнителя/производителя относительно строительства или реконструкции или модернизации объектов в этой сфере, улучшения качества услуг), порядок контроля за их реализацией, а также предельный уровень стоимости инвестиций, которые могут привлекаться по инвестиционным программам, которые включаются при расчете экономически обоснованных расходов, и предельный срок действия инвестиционных программ до момента полного погашения обязательств по ним утверждаются Кабинетом министров.

Инвестиционная программа должна содержать перечень мер, сроки и график их реализации с соответствующими расчетами и обоснованиями, а также указанием источников финансирования и порядка погашения инвестиций.

Размер инвестиционной составной цены/тарифа, которая включается в себестоимость жилищно-коммунальных услуг, утверждается органом, уполномоченным осуществлять установление цен/тарифов.

В законопроекте отмечается, что включение в состав экономических обоснованных расходов на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг инвестиционной составной цены/тарифа не является основанием для пересмотра цены/тарифа на соответствующие услуги в сторону роста. После возвращения вложенной инвестиции цена/тариф на соответствующую жилищно-коммунальную услугу подлежит уменьшению на величину уменьшения себестоимости в результате реализации соответствующей инвестиционной программы.

Уровень рентабельности, которая применяется при расчете экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг, утверждается Кабинетом министров.

В случае изменения на протяжении срока действия цен/тарифов объема отдельных расходов по причинам, которые не зависят от исполнителя/производителя, в частности, увеличения или уменьшения налогов и сборов, минимальной зарплаты, арендной платы и амортизационных отчислений, повышения или снижения цены на топливно-энергетические и другие материальные ресурсы, исполнители/производители проводят корректировку установленных цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и подают на утверждение в органу, уполномоченный осуществлять установление таких цен/тарифов.

При этом пересчет цен/тарифов может проводиться путем корректировки только тех составляющих структуры цен/тарифов, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения или уменьшения.

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