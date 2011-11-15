Курс НБУ на 16.11.11

Официальный курс НБУ на 16.11.11100 USD – 798.3500 (15 ноября – 798.2300)100 EUR – 1080.3272 (15 ноября – 1090.3024)10 RUR – 2.6039 (15 ноября – 2.6351)Учетные курсы банковских металлов на 16.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140908.78 (15 ноября-142124.85)961 XAG 10 Серебро-2715.99 (15 ноября-2744.31)962XPT10Платина-130131.05(15 ноября-131707.95)964XPD10Палладий-52371.76 (15 ноября-52603.36)

Официальный курс НБУ на 16.11.11 100 USD – 798.3500 (15 ноября – 798.2300) 100 EUR – 1080.3272 (15 ноября – 1090.3024) 10 RUR – 2.6039 (15 ноября – 2.6351) Учетные курсы банковских металлов на 16.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140908.78 (15 ноября-142124.85) 961 XAG 10 Серебро-2715.99 (15 ноября-2744.31) 962XPT10Платина-130131.05(15 ноября-131707.95) 964XPD10Палладий-52371.76 (15 ноября-52603.36)

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