Курс НБУ на 16.11.11
20:13, 15 ноября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 16.11.11100 USD – 798.3500 (15 ноября – 798.2300)100 EUR – 1080.3272 (15 ноября – 1090.3024)10 RUR – 2.6039 (15 ноября – 2.6351)Учетные курсы банковских металлов на 16.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140908.78 (15 ноября-142124.85)961 XAG 10 Серебро-2715.99 (15 ноября-2744.31)962XPT10Платина-130131.05(15 ноября-131707.95)964XPD10Палладий-52371.76 (15 ноября-52603.36)
Официальный курс НБУ на 16.11.11
100 USD – 798.3500 (15 ноября – 798.2300)
100 EUR – 1080.3272 (15 ноября – 1090.3024)
10 RUR – 2.6039 (15 ноября – 2.6351)
Учетные курсы банковских металлов на 16.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-140908.78 (15 ноября-142124.85)
961 XAG 10 Серебро-2715.99 (15 ноября-2744.31)
962XPT10Платина-130131.05(15 ноября-131707.95)
964XPD10Палладий-52371.76 (15 ноября-52603.36)
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