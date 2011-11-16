ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк: В Украину зашло на $12 млрд. валюты больше, чем было выведено из страны» пишет: почти столько же – $11,3 млрд. – составил чистый отток наличной валюты из украинских банков за те же 10 месяцев 2011-го. Только по итогам октября население приобрело инвалюты на $1,4 млрд больше, чем сдало в обменники….

http://delo.ua/finance/nacbank-v-ukrainu-zashlo-na-12-mlrd-valjuty-bolshe-chem-bylo-vy-167952/

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Также «Дело» в публикации «Азаров отказался встречаться с донецкими «чернобыльцами» пишет: премьер-министр перевел все стрелки на местные власти…

http://delo.ua/ukraine/azarov-otkazalsja-vstrechatsja-s-doneckimi-chernobylcami-167932/

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«Дело» в публикации «Эксперт: Чего ожидать от закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» пишет: для крупных застройщиков шаг вперед состоит в том, что внедряются прозрачные, понятные, формализованные, ускоренные правила и процедуры…

http://delo.ua/opinions/ekspert-chego-ozhidat-ot-zakona-ukrainy-o-regulirovanii-gradost-167938/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тайное останется тайным», в котором пишет: гражданам вовсе необязательно заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем. Нацбанк объявил, что клиенты должны сообщать банку паспортные данные и идентификационный код, а всю остальную информацию — лишь по собственному желанию. При этом отказ клиента от предоставления личных данных не позволяет банку отказать ему в обслуживании. Юристы считают, что у кредитных учреждений остаются другие способы получить от клиентов необходимую информацию…

http://www.kommersant.ua/doc/1817168

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Юлия Тимошенко вне закона», в котором пишет: Верховная Рада приняла президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений. Оппозиции не удалось добиться утверждения поправки, смягчающей трактовку ст. 365 Уголовного кодекса, по которой была осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко. Тем самым в вопросе освобождения лидера "Батькивщины" парламентским путем была поставлена точка, и теперь ей может помочь выйти на свободу только давление на Украину европейской общественности, считают ее сторонники, которые даже не рассчитывают на то, что Апелляционный суд оправдает Тимошенко…

http://www.kommersant.ua/doc/1817131

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Издание «Экономические известия» в публикации «Последнее китайское» пишет: Международный валютный фонд намекнул, что не слишком приветствует формирование части золотовалютных резервов Нацбанка в юанях, также как и переход к международным расчетам в неконвертируемых валютах. Эксперты полагают, что это не станет камнем преткновения в переговорах Украины с МВФ по поводу получения очередного займа, однако в определенной мере может сковать Нацбанк в реализации «мультивалютной» политики…

http://finance.eizvestia.com/full/poslednee-kitajskoe

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Свиньям угрожает чума», в котором пишут: в Курской области России, всего в 85 км от украинской границы, бушует эпидемия африканской чумы свиней. Если болезнь переберется на нашу территорию, последствия для свиноводческой отрасли будут катастрофическими: правила борьбы с эпидемией предписывают сжечь дотла все фермы в радиусе 20 км от очага заражения, а на территорию наложить многолетний карантин…

http://state.eizvestia.com/full/svinyam-ugrozhaet-chuma

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«Экономические известия» публикуют материал «Укрэксимбанк нашел свой путь», в котором пишут: в скором времени Укрэксимбанк станет кардинально узкоспециализированным и наконец-то сосредоточится на своей основной функции — кредитовании и гарантировании экспорта…

http://finance.eizvestia.com/full/ukreksimbank-nashel-svoj-put

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Газета «Сегодня» в публикации «Эксперт: Украинцы стали чаще менять доллары нелегально» пишет: Нацбанк тем временем хвастается сэкономленными миллиардами…

http://www.segodnya.ua/news/14310274.html

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Также «Сегодня» в публикации «Энергорейтинг Украины: Мы можем отказаться от российского газа» пишет: составлен первый энергетический рейтинг страны, показывающий, где и какой у нас перерасход энергоресурсов…

http://www.segodnya.ua/news/14310374.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия, ВТО и Украина - на привычных рынках «похолодает» пишет: пока Украина не изменит внутреннюю структуру энергопотребления и все, что с этим связано, ни ВТО, ни какая другая организация ей не поможет...

http://economics.unian.net/rus/detail/109963

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «На финансовом рынке полугодовой дефицит ликвидности» пишет: российские банки заняли у ЦБ рекордные 801 млрд руб. Судя по тому, что крупные банки подняли ставки по 3-6-месячным вкладам населения до уровня 3-5-летних, они надеются, что проблемы с ликвидностью закончатся через полгода…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1422742/polgoda_bez_deneg

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Также «Ведомости» в публикации «Россияне все меньше симпатизируют Путину» пишут: россияне все чаще находят признаки культа личности премьера…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1422743/kult_putina

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Издание «Известия» в публикации «Гражданских пилотов будут проверять на наркотики» пишет: за летчиками собираются также следить во время полетов с помощью видеокамер…

http://izvestia.ru/news/506837

(УНИАН)