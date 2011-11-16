Главное на 16 ноября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Европейский Союз из-за нерешенного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО может отменить запланированный на декабрь этого года саммит с Украиной, на котором ранее планировалось парафировать договор об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет обозреватель польской Gazeta Wyborcza Вацлав РАДЗИВИНОВИЧ, комментируя вчерашний отказ Верховной Рады Украины декриминализовать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к 7 годам лишения свободы осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Журналист, который работает специальным корреспондентом газеты в Москве, выразил мнение, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ "играет делом ТИМОШЕНКО с ЕС".

Он заметил, что советник Президента Украины Анна ГЕРМАН российской "Независимой газете" объясняла вчерашнее решение депутатов пропрезидентской Партии регионов не поддержать декриминализацию их независимостью от главы государства.

"Это звучит несерьезно, потому что группировка не один раз доказывала, что очень дисциплинировано и тщательно выполняет приказы, которые получает от ЯНУКОВИЧА", - отмечает издание.

Автор напомнил, что Евросоюз связывает запланированное парафирование договора об ассоциации с Украиной с освобождением самого популярного сейчас украинского оппозиционного политика и главного конкурента "регионалов" на ближайших парламентских выборах 2012 года.

"Однако все указывает на то, что ЯНУКОВИЧ по делу ТИМОШЕНКО крутит", - пишет В.РАДЗИВИНОВИЧ.

Соцполитика

В Донецке протестующих чернобыльцев, объявивших вчера о голодовке, правоохранители просят покинуть здание обласного управления Пенсионного фонда, угрожая уголовной ответственностью.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, только что прошло заседание рабочей группы, на которой с чернобыльцами встретились первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ и региональные руководители силовых органов. Н.ГОНЧАРОВ утверждает, что голодующим чернобыльцам предложили покинуть здание управления Пенсионного фонда и продолжить голодовку на улице, пообещав в этом случае оказать помощь во всем необходимом.

«Знаете как – идет мягкая и нежная подготовка к тому, что если мы не покинем здание, то в отношении тех, кто в нем находится, будет возбуждено уголовное дело. Уже сегодня не намекают, конкретно против кого, но говорят о том, что оценку дадут правоохранительные органы, так как мы не имеем права захватывать помещение», - сказал руководитель облорганизации чернобыльцев-инвалидов.

«Они требуют, чтобы мы покинули помещение и возле здания продолжали акцию голодовки. Там - сколько угодно может голодать… Они говорят – если нужно что-то необходимое для того, чтобы за зданием Пенсионного фонда проводить акцию, они окажут содействие, но против того, чтобы мы были в помещении», - добавил он.

Н.ГОНЧАРОВ сообщил, что тех чернобыльцев, которые уже вышли из здания управления Пенсионного фонда, правоохранители назад не пускают, но «сегодня утром внутри было 44 человека».

Он также отметил, что на заседании рабочей группы активисты акции задали вопрос С.ДЕРГУНОВУ, почему губернатор Андрей ШИШАЦКИЙ обещал им «отозвать из судов апелляционные заявления о даче разъяснений по порядку применения решения судов с учетом изменения закона о государственном бюджете на 2011 год», но не сделал этого. По словам Н.ГОНЧАРОВА, чернобыльцы справедливо отсудили для себя пенсии, положенные по закону, а теперь все это ставиться под сомнение.

«Мы задали вопрос – губернатор нам давал слово об отзыве заявлений… В этой части руководство области ушло от ответа, ссылаясь на то, что это не компетенция облгосадминистрации, хотя губернатором было дано слово о том, что он даст указание отозвать. Мы говорим «а», но не говорим «б»», - посетовал руководитель облорганизации чернобыльцев-инвалидов.

«Это правовой беспредел. Они хотят решением суда, то есть, вот этим разъяснением породить правовой беспредел. Правовой беспредел, проводимый исполнительной властью», - подчеркнул Н.ГОНЧАРОВ.

Он сообщил, что предложение властей покинуть здание управления Пенсионного фонда в Донецкой области еще будет обсуждаться как теми, кто находится внутри него, так и с теми, кто проводит акцию на улице у стен управления.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку. Участники акции требуют от власти выполнить законы о доплате к пенсиям.

Ночью 15 ноября 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начал голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Вчера у десяти участников голодовки ухудшилось состояние здоровья.

Председатель управления Пенсионного фонда в Донецкой области Георгий ЯКИМЕНКО подал в отставку.

Комментируя требования участников акции, Н.АЗАРОВ заявил, что в Донецке достаточно чиновников, которые могут разобраться с проблемами чернобыльцев и афганцев, объявивших голодовку.

По данным ГУ МДВ Украины в Донецкой области, сегодня, 16 ноября, протестующие чернобыльцы установили возле Управления Пенсионного фонда 16 палаток, в которых остаются на ночь около 40 человек, 20 чернобыльцев объявили голодовку.

Всего в акции принимают около 150 жителей области.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины сегодня, 16 ноября, объявил конкурсы по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061%-ного госпакета акций ПАО "Донецкоблэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 16 ноября т.г.

Начальные цены указанных госпакетов акций: "Днепроэнерго" – 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецкоблэнерго" – 449 млн. 500 тыс. грн.

Оба конкурса состоятся 11 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжениями (от 2 ноября т.г. № 1106 и № 1107) конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Днепроэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии «Днепроэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций «Днепроэнерго», заключенного по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить, в частности, использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% объема топлива, используемого акционерным обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках.

В течение 2011-2016 гг. новый собственник должен также обеспечить такую установленную мощность: Запорожской ТЭС - не менее 3600 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блока мощностью 800 МВт; Криворожской ТЭС - не менее 2820 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 564 МВт; Приднепровской ТЭС - не менее 1765 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 570 МВт и пр.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Донецкоблэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних полных календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30 % объема передачи и поставки электроэнергии «Донецкоблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций компании, заключенного по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить: погашение задолженности за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировых соглашений) с государственным предприятием «Энергорынок» за счет целевых надбавок к тарифам, принятым в соответствии с Законом Украины «О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», и других источников финансирования; достижение фактических технологических потерь электроэнергии за год не выше нормативных начиная с 2014 года; использование Мироновской ТЭС угля, добываемого на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70 % объема топлива, используемого обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках Мироновской ТЭС.

В инновационно-инвестиционной деятельности компании, в частности, реконструкция до 31 декабря 2014 котла №10 с обеспечением суммарной заявленной мощности 115 МВт с одобрения НКРЭ включения соответствующей инвестиционной составляющей в тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую Мироновской ТЭС и пр.

В обоих случаях в социальной деятельности «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго» предусматривается недопущение в течение шести месяцев с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций увольнения работников компании по инициативе покупателя или уполномоченного им органа, в течение трех лет с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций недопущения без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников общества более чем на 5% в год.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

Банки

Министерство финансов Украины разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах банков, в капитализации которых приняло участие государство», которым, в частности, предлагается запретить продавать капитализированные государством банки их прежним владельцам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина.

В сообщении указывается, что принятие этого закона позволит создать правовые основания для достижения наивысшей цены продажи пакетов акций капитализированных банков (ПАО «Родовид Банк», ПАО «АКБ «Киев» и АО «Укргазбанк») и обеспечить возврат средств государственного бюджета Украины, направленных на участие в капитализации банков.

«Основным принципом и особенностью продажи акций является недопущение к участию в их продаже лиц, которые в период капитализации банков государством владели капиталом этих банков. Это обусловлено тем, что действия или бездействие таких лиц повлекли существенное ухудшение финансового состояния учреждений и вызвали угрозу банкротства», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Также отмечается, что данным законопроектом предусмотрено использование лучшей мировой практики, которая заключается в том, что при продаже докапитализированных государством банков привлекаются специализированные учреждения в качестве советников. Такой советник полностью сопровождает все процессы, связанные как с предпродажной подготовкой банков, так и с непосредственной реализацией плана их продажи.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0195/8,0250, к 12:00 сузился спрэд 8,0205/8,0225 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2607/0,2612, к 12:00 цены поднялись до 0,2612/0,2616. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,7149 (-0,0226).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3486/1,3488, а к 12:00 выросли до 1,3531/1,3533.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8150/10,8240, к 12:00 цены ушли вверх 10,8515/10,8580.

ТЭК

Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

Об этом журналистам сообщил источник в правительстве.

«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

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Дата подписания новых документов по газу с Украиной пока не определена.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщил официальный представить «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Нет пока никаких дат», - сказал он.

При этом С.КУПРИЯНОВ не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что Украина и Россия договорились о цене на газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 ноября, источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

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РФ в результате присоединения к ВТО не ограничивает свое право регулировать цены на энергоносители.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции на тему: «Вступление России в ВТО: подробности» в Москве сказал глава российской переговорной делегации, глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

«Хочу очередной раз подтвердить, что Российская Федерация в результате присоединения к ВТО не ограничивает свое право регулировать цены на энергоносители, в том числе на газ. Это тот вопрос, который всех давно волновал», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

По его словам, единственное ограничение, которое РФ согласилась принять, причем оно давно уже выполняется, касается того, что продажа газа на внутреннем рынке промышленным потребителям должна осуществляться с прибылью.

Он отметил, что «Газпром» получает такую прибыль с 2003 года, и поэтому никаких изменений не будет. Что касается продажи газа населению, договорено, что этот вопрос будет регулироваться так, как считают нужным власти РФ.

«Здесь ограничений у нас не будет», - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина использует при проведении переговоров относительно цены на российский газ для Украины ситуацию со вступлением России во Всемирную торговую организацию.

А.КЛЮЕВ отметил, что «в 2008 году премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала письмо о согласии со вступлением России в ВТО, но мы этим вопросом занимаемся, и такой рычаг мы используем при переговорах с Россией касательно изменения условий контракта поставок газа в Украину».

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря т.г. на министерской встрече организации.

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Украина в январе-сентябре 2011 года экспортировала в Беларусь 1 млрд. 621 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 23,4% меньше по сравнению с 9 месяцами 2010 года.

об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Беларуси.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2011 года удельный вес поставок в Беларусь в общем объеме экспортированной Украиной электроэнергии составил 38,3%, в то время как за аналогичный период 2010 года этот показатель составлял 77,1%.

Украинские компании планировали поставить в Беларусь в 2011 году рекордный объем электроэнергии - свыше 2,4 млрд. кВт/ч.

«Более половины этого объема (1,5 млрд. кВт/ч) приходится на ДТЭК, а оставшуюся часть планировало экспортировать госпредприятие «Укринтерэнерго». В случае реализации этих планов, объем экспорта украинской электроэнергии в Беларусь в 2011 году будет максимальным за последние 20 лет», - сообщили в украинском посольстве.

Справка УНИАН. Всего за 9 месяцев 2011 года Украина экспортировала более 4,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 54,3% больше соответствующего показателя 2010 года. При этом за 9 месяцев т.г. объем производства электроэнергии в Украине вырос на 3,7% - до 140,9 млрд. кВт/ч, в том числе украинскими АЭС было произведено 65,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (на 1,5% больше).

Для сравнения, в Беларуси за 9 месяцев т.г. объем производства электроэнергии сократился, по данным Белстата, на 4,5% - до 23,6 млрд. кВт/ч.

В 2010 году Беларусь была основным покупателем украинской электроэнергии.

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Транзит природного газа по территории Украины в январе-октябре т.г. увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, транзит нефти по территории Украины в январе-октябре т.г. сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка нефти по нефтетранспортной системе Украины в январе-октябре т.г. сократилась на 17,2%, а транспортировка газа – увеличилась на 6,2%

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2010 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8%. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

Транспорт

Государственная администрация железных дорог «Укрзализныця» планирует в 2012 году вместо поезда «Кременчуг — Москва» назначить двугрупный поезд «Кременчуг - Полтава — Москва».

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрзализныци», переданном УНИАН.

На сегодня поезд «Кременчуг — Москва» курсирует через Бахмач по тепловозному направлению. Поезд «Кременчуг — Полтава — Москва» будет следовать по новому электрифицированному участку Полтава-Кременчуг-Бурты.

Благодаря программе электрификации «Укрзализныця» планирует разделить грузовое и пассажирское движение, создав национальные коридоры скоростного движения, предназначенные для скоростных пассажирских поездов производства «Шкода» и «Хюндай».

«При электрификации возрастет скорость движения и вес поезда, а вместе с тем, и пропускная способность железных дорог, значительно улучшится экологическое состояние в районе прохождения железных дорог», - отметил начальник Главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Виталий МАКСИМЧУК.

По данным официального сайта «Укрзализныци», поезд «Кременчуг — Москва» отправляется по нечетным дням. Время в пути — 17 часов 25 минут.

Справка УНИАН. Электрифицированный участок железной дороги Полтава-Кременчуг-Бурты протяженностью 94 км был открыт 15 ноября 2011 года. Направление Полтава — Кременчуг является частью стратегически важного железнодорожного хода Тополи — Купянск — Основа — Люботин — Полтава — Кременчуг — Бурты — Користивка — Знаменка, далее — Одесса и Николаев для осуществления транзитных перевозок в направлении с Востока до портов на Черном море.

На Южной железной дороге направлениями с преимущественно пассажирскими ходами и отклонением от грузового движения будут: «Киев - Гребенка - Ромодан - Полтава - Красноград - Лозовая – Крым»; «Киев - Красноград - Мерефа – Харьков»; »Киев - Красноград – Днепропетровск»; «Киев - Лозовая – Донецк»; «Белгород (РФ) - Казачья Лопань - Харьков - Лозовая - Крым (Кавказ)».

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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует до 1 марта 2012 года электрифицировать участок Полтава-Лозовая протяженностью 176 км.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

«До 1 марта 2012 года будет электрифицировано 176 км участка Полтава-Лозовая. Выполнение этих работ позволит соединить 1,5-тысячный маршрут Львов-Киев-Полтава-Донецк для скоростных поездов», - цитирует пресс-служба генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Укрзализныця» утвердила программу электрификации железных дорог Украины на 2011-2016 годы стоимостью свыше 17 млрд. грн., которая предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

Планируется, что срок окупаемости инвестиций в программу электрификации железных дорог составит более восьми лет.

Согласно программе, в 2012 году будет электрифицирован участок Полтава - Красноград - Лозовая (176 км), в 2013-2016 годах — участок Долинская - Николаев - Херсон-Вадим-Джанкой (394 км), в 2013 году — участок Николаев - Колосовка (105 км).

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.

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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена оборудовать станции, расположенные вдоль электрифицированного национального скоростного транспортного коридора, специальными платформами, которые позволят гарантировать ожидающим поезда пассажирам безопасность и сервис.

Как говорится в сообщении «Укрзализныци», переданном УНИАН, в частности, новые специальные платформы для ожидания поездов вводятся Южной железной дорогой на участках, где проводится электрификация и которые формируют национальный коридор скоростного движения.

«Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК рекомендовал такие платформы для обустройства всех остановочных пунктов национального транспортного скоростного коридора», - сообщает пресс-служба ведомства.

Новые платформы, в частности, предусматривают специальные павильоны, которые позволяют пассажирам укрыться от непогоды и защищают от мощных потоков воздуха, создаваемых поездом, который проходит со скоростью более 140 км/час.

Также такие платформы оборудуются современными системами спутниковой навигации, которые позволяют заранее извещать людей о прохождении скоростного поезда.

Кроме того, на всем электрифицируемом скоростном направлении Полтава - Красноград — Лозовая впервые в Украине будет построен единый технологический микропроцессорный комплекс, включающий централизацию стрелок и сигналов на станциях, автоблокировки с тональными рельсовыми цепями на перегонах и диспетчерскую централизацию, а также — будут модернизированы 12 переездов в местах пересечения железнодорожных путей с автомобильными дорогами.

Как сообщал УНИАН, участок Полтава — Красноград — Лозовая протяженностью 176 км планируется электрифицировать до марта 2012 года.

Справка УНИАН. Программа электрификации железных дорог Украины на 2012-2016 годы стоимостью более 17 млрд. грн. была принята в 2011 году. Она предусматривает электрификацию 1562 км железнодорожных путей.

На сегодня в Украине электрифицировано 45,5% общей эксплуатационной протяженности железных дорог, доля электротяги в общем грузообороте составляет 89,7%.

АПК

Эксперты Европейского Союза на протяжении 10 дней будут проводить аудит ветеринарной отрасли в Украине.

В частности, как сообщает Правительственный портал, начался визит в Украину инспекторов Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директорату по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO), который продлится десять дней.

Эксперты проведут оценку проведения мероприятий по гигиене кормовых добавок и премиксов, а также посетят предприятия в Киевской и Львовской областях.

В программе аудита экспертов ЕС - ознакомление с работой главного управления ветеринарной медицины в Киевской области, Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок и ряда предприятий, специализирующихся на производстве кормовых добавок и премиксов. Среди них "Киевский витаминный завод", "Мир кормов", "Биохем ЛТД", "Провими" и "Кронос-Агро" и др.

Также инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии посетят таможенный пост «Восточный терминал» в Киевской области, где ознакомятся с процессом контроля кормовых добавок и премиксов, которые импортируются в Украину.

Как отмечают в Кабмине, во время предыдущих миссий экспертов Международного эпизоотического бюро, FAO и FVO GD SANKO в Украине результаты деятельности компетентного органа (Государственного комитета ветеринарной медицины Украины) были признаны отвечающими положениям Всемирной торговой организации и требованиям ЕС. Именно ветеринарный контроль на государственной границе и его неизменность является основанием для сохранения статуса Украины как страны, свободной от особо опасных болезней животных. Потеря статуса или его пересмотр может привести к непрогнозируемым экономическим потерям, подчеркивается в сообщении.

В случае создания прецедента по изъятию ветеринарных постов с государственной границы ответственность за эпизоотическое благополучие должна быть возложена на орган, который будет принимать решение о возможности перемещения груза.

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Предприятия и организации, входящие в сферу управления Госрезерва Украины, по состоянию на 10 ноября 2011 года приняли на хранение более 1 млн. тонн зерна нового урожая, что в полтора раза выше результата, который был в прошлом году (584 тыс. тонн зерновых).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госрезерва со ссылкой на руководителя Департамента государственного резерва Тимура СВИРИДОВСКОГО.

Согласно сообщению, предоставление услуг по хранению зерновых является одним из основных видов деятельности комбинатов хлебопродуктов и хлебных баз, входящих в сферу управления Госрезерва Украины. Общий объем фактических емкостей зернохранящих предприятий, входящих в сферу управления Государственного резерва, составляет более 2,1 млн. тонн зерновых. По состоянию на 10 ноября 2011 года. на этих предприятиях сохраняется 894,5 тыс. тонн зерновых. Таким образом, общая загруженность емкостей составляет 42,6%.

Высокий показатель общей загруженности емкостей (более 50%) имеют 5 предприятий: ГП «Новопокровский КХП» (88,1%), ГП «Чертковский КХП» (88,8%), ГП «Дунаевецкий КХП» (77,4%), ГП «Хлебная база №85» (76,9%), ГП «Неполоковецкий КХП» (69,1%).

«План-минимум Госрезерв Украины выполнил, даже превысил установленную планку», - подчеркнул директор Департамента.

Он отметил, что в 2010-м году предприятиями Госрезерва было принято на хранение на 40% меньше зерновых, чем в текущем году: 625 тыс. тонн. Лидерами среди зернохранящих предприятий являются 9 комбинатов: на них приходится более 70% от общего количества принятого зерна. Каждое из КХП Госрезерва обеспечило принятие 50 и более тысяч тонн зерновых нового урожая. Самые высокие результаты получены следующими предприятиями: ГП «Полтавский КХП» - 99,5 тыс. тонн; ГП «Ахтырский КХП» - 92,5,1 тыс. тонн; ГП «Дунаевецкий КХП» - 88,38 тыс. тонн; ГП « Новопокровский КХП »- 77,5 тыс. тонн; ГП« Радивиловский КХП »- 74,3 тыс. тонн.

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Урожай зерна в Украине в текущем году составит 55 млн. тонн, экспортный потенциал в текущем маркетинговом году ожидается на уровне 27 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В общем, урожай нынешнего года составит 55 млн. тонн зерна, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он сообщил, что с учетом запасов зерна, которые составляют 6,2 млн. тонн, и прогнозируемого импорта в 160 тыс. тонн в 2011-2012 маркетинговом году запас зерна ожидается на уровне 60 млн. тонн при потребности зерна на внутреннем рынке в 26,7 млн. тонн.

«При полном обеспечении внутренней потребности и формировании переходных запасов возможный экспорт зерновых культур в течение 2011-2012 маркетингового года составит 27 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн, в 2009-2010 МГ - 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.

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Обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Этот вопрос сегодня приостановлен», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что в ближайшее время может обсуждаться вопрос о согласованных действиях Украины, России и Казахстана на внешних рынках зерна.

«Что касается согласованных действий, то может быть продолжение (обсуждение этого вопроса – УНИАН) в будущем найдет место».

«Создать зерновой пул так, как это предусматривалось ранее, невозможно, потому что как в России, так и у нас нет монополии на торговлю зерновыми. Фактически, существуют частные зернотрейдеры, и создавать зерновой пул как таковой априори невозможно», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе IX заседания украинско-российского форума на тему "Вторая волна мирового кризиса. Перспектива украинско-российских отношений" заявил, что считает необходимым объединение экспортных возможностей Украины, России, Беларуси и Казахстана на мировом рынке зерна.

Автодор

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение "Европейские дороги Украины ІІ (Проект улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 338 народных депутатов из 396, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие закона нуждается в расходах средств государственного бюджета на софинансирование Проекта с украинской стороны, а также в результате этого возникнут финансовые обязательства по кредиту в сумме 450 млн. евро, предоставленному Украине Европейским инвестиционным банком. Процентная ставка - 2,5% годовых, а комиссионная – 0,25%.

Источником возвращения кредитов будут средства, которые ежегодно будут предусматриваться в государственном бюджете Украины на соответствующие цели.

Срок окупаемости инвестиций в реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог на подходах к Киеву составляет 6,5 лет, что меньше нормативно-допустимого (8,3 года), а коэффициент экономической эффективности капиталовложений 0,16 больше нормативно-допустимого (0,12).

Кредитные ресурсы на реализацию Проекта на протяжении 2011-2015 годов в сумме 900,0 млн. евро необходимо будет вернуть на протяжении 2016–2036 годов.

Строительство. Недвижимость

Строительные предприятия Украины в январе-октябре этого года увеличили объемы работ на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 45 млрд. 122,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 12,1%, до 2 млрд. 254,7 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 12,9%, до 38 млрд. 530,2 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 2,3%, до 4 млрд. 086,4 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 10,8%, до 180,8 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 63,5%, до 70,7 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 14,1%, по текущему ремонту – 6,5%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-октябре т.г. увеличили объем работ на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 11 млрд. 008,1 млн. грн., выполнив 24,4% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.

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Средняя стоимость жилья в новостройках Киева за год (с октября 2010 г. по октябрь 2011 г.) выросла на 1,6% - до 13 277 грн./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, с начала текущего года средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 2,4%.

По данным портала, по сравнению с октябрем прошлого года предложение квартир в новостройках выросло с 1309 квартир в 132 объектах до 1398 квартир в 136 домах в октябре текущего года. Однако предлагаемого жилья эконом-класса за год стало меньше: 714 квартир в октябре 2011 года против 760 квартир в октябре 2010 года.

С жильем бизнес- и премиум-класса ситуация противоположная, отметили специалисты портала. В октябре 2010 года в новостройках Киева предлагалось к продаже 314 квартир бизнес-сегмента и 235 – премиум-класса. В этом году в этих сегментах продается 440 и 244 квартиры соответственно.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний.

Погода

В четверг, 17 ноября, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь ночью в Крыму местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью – 7-2° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья местами 10-8° мороза, на побережье морей – около 0°; днем - от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму - 2-7° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-2° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 5-3° мороза, днем – 1-3° тепла.

(УНИАН)