Грызлов: пришло время серьезно обсуждать создание Евразийского союза

Председатель Госдумы России Борис ГРЫЗЛОВ считает, что Евразийский союз должен стать союзом суверенных государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Госдуме РФ в ходе круглого стола «За Союз».

«Надо идти по пути союза суверенных государств», - отметил он.

При этом Б.ГРЫЗЛОВ предложил дальше идти «по конструктивному плану», в рамках которого в том числе предусмотрено «создание наднациональных органов».

«Думаю, что пришло время, чтобы мы уже серьезно, плотно и конструктивно обсуждали вопрос создания Евразийского союза и не только обсуждали, но и пришли к реализации этого большого проекта», - заявил Б.ГРЫЗЛОВ.

По его словам, для этого есть «все условия» и «исторические аргументы». Это и исторически сложившаяся кооперация в экономике и опыт комфортного проживания на одной территории представителей различных конфессий, подчеркнул он.

По его словам, Евразийский союз может объединить 230-250 млн. человек.

«Для создания Евразийского союза можно было бы сейчас уже выходить на обсуждение декларации», - считает Б.ГРЫЗЛОВ.