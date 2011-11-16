В Совмине Крыма - кадровые перестановки

Верховная Рада Крыма сегодня на пленарном заседании освободила Екатерину ЮРЧЕНКО от должности заместителя председателя Совета министров - министра экономического развития АРК, назначив вице-премьером Ольгу УДОВИНУ, а министром экономики - Светлану ВЕРБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, О.УДОВИНА будет совмещать должность заместителя председателя Совмина АРК с постом руководителя аппарата Крымского правительства. Ранее она работала управделами Крымского правительства.

С.ВЕРБА с июня 2006 по февраль 2011 года уже занимала должность министра экономики Крыма, после была первым заместителем министра.

Кроме того, депутаты лишили вице-премьера Азиза АБДУЛЛАЕВА руководящей должности в Министерстве регионального развития и ЖКХ автономии и отдали кресло его первому заместителю Сергею БРАЙКО.

У заместителя председателя Совмина Георгия ПСАРЕВА парламентарии забрали должность министра курортов и туризма, вновь назначив на нее Александра ЛИЕВА, который с марта работал первым заместителем министра курортного ведомства.

Изменения структуры Крымского правительства инициировал Анатолий МОГИЛЕВ, недавно назначенный премьер-министром Крыма.