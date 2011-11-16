Вопрос об уголовной ответственности Тимошенко еще не закрыт - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что вопрос об уголовной ответственности экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО еще не закрыт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня журналистам в Житомирской области, где он находится с рабочей поездкой.

«Диалог будет продолжаться, поскольку закон о гуманизации экономических преступлений принимали в целом, а речь идет о некоторых знаковых персоналиях», - сказал он.

«Думаю, что на сегодня эта тема еще не закрыта», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также подчеркнул, что перед подписанием данного закона о декриминализации преступлений в сфере хозяйственной деятельности необходимо проанализировать, сбалансирован ли его текст, учитывая, что во время голосования во втором чтении были учтены не все поправки.

Также В.ЛИТВИН считает необоснованным обвинение в адрес парламента в том, что своим отказом декриминализировать статью 365 Уголовного кодекса он помешал евроинтеграционным устремлениям нашего государства.

Он назвал соответствующие обвинения в адрес ВР эмоциональными.

«По моему мнению, при всей чувствительности и сложности этой проблемы не нужно, чтобы вся Украина стала заложником, - сказал он. - Считаю, что есть заинтересованность как со стороны Украины в продвижении в Евросоюз, так и Евросоюза в том, чтобы Украина находилась в орбите европейского сообщества».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)». В то же время не была поддержана поправка оппозиции, которая предусматривала декриминализацию ст. 365 УК, по которой осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.