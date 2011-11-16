Польша считает возможным парафирование соглашения об ассоциации Украины с ЕС в декабре

Варшава. Министр иностранных дел председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши Радослав СИКОРСКИЙ назвал еще возможным парафирование соглашения об ассоциации Украины с ЕС на запланированном на 19 декабря саммите в Киеве.

Об этом он сказал сегодня, комментируя польским журналистам вчерашний отказ украинского парламента декриминилизировать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к 7 годам лишения свободы была осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

„Шанс есть, но очень многое зависит от того, что сделает сама Украины”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ, слова которого приводит РАР, но не предоставил больше деталей.

Он также не дал четкого ответа, согласится ли ЕС на парафирование документа, если Ю.ТИМОШЕНКО до саммита будет оставаться за решеткой.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ вчера сказал польским журналистам, что Польша в дальнейшем будет поддерживать европейскую интеграцию Украины, повторив тезис, что «дело ТИМОШЕНКО» вредит приближению украинцев к ЕС.

"Здесь нет смысла себя обманывать, есть проблемы и трудности, но тоже есть большие достижения. Есть согласованный договор о свободной торговле, есть декларации об ассоциации", - сказал Президент Польши.

Справка УНИАН. Представители Евросоюза и Украины в конце минувшей недели заявили о завершении переговоров относительно заключения соглашения об ассоциации с Украиной, которым предусмотрено создание зоны свободной торговли, заметив, что единственным спорным пунктом остался пункт о предоставлении украинцам "европейской перспективы".

Ранее представители ЕС неоднократно призывали Киев освободить арестованную в начале августа этого года Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку считают ее дело "политически мотивированным" и связывают парафирование соглашения об ассоциации до конца этого года с тем, освободят ли бывшего премьера.

Вчера, 15 ноября, Верховная Рада Украины отказалась принять изменения к Уголовному кодексу, которыми отменить уголовную ответственность «за превышение власти или служебных полномочий», в которых обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО.