Главное на 16 ноября (вечер)

Финансы

Министерство финансов Украины разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах банков, в капитализации которых приняло участие государство», которым, в частности, предлагается запретить продавать капитализированные государством банки их прежним владельцам.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина.

В сообщении указывается, что принятие этого закона позволит создать правовые основания для достижения наивысшей цены продажи пакетов акций капитализированных банков (ПАО «Родовид Банк», ПАО «АКБ «Киев» и АО «Укргазбанк») и обеспечить возврат средств государственного бюджета Украины, направленных на участие в капитализации банков.

«Основным принципом и особенностью продажи акций является недопущение к участию в их продаже лиц, которые в период капитализации банков государством владели капиталом этих банков. Это обусловлено тем, что действия или бездействие таких лиц повлекли существенное ухудшение финансового состояния учреждений и вызвали угрозу банкротства», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Также отмечается, что данным законопроектом предусмотрено использование лучшей мировой практики, которая заключается в том, что при продаже докапитализированных государством банков привлекаются специализированные учреждения в качестве советников. Такой советник полностью сопровождает все процессы, связанные как с предпродажной подготовкой банков, так и с непосредственной реализацией плана их продажи.

В январе-сентябре 2011 года в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 4 млрд. 742,1 млн. долл. США прямых инвестиций, что на 39% больше показателя за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 1 октября 2011 года составил 48 млрд. 466,2 млн. долл., что на 8,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года, и в расчете на одного украинца составляет 1060,8 долл.

Инвестиции поступали из 128 стран мира.

В десятку основных стран-инвесторов, на которые приходится более 83% общего объема прямых инвестиций, входят: Кипр – 12,09 млрд. долл., Германия – 7,29 млрд. долл., Нидерланды – 4,91 млрд. долл., Австрия – 3,45 млрд. долл., Российская Федерация – 3,43 млрд. долл., Великобритания – 2,5 млрд. долл., Франция – 2,22 млрд. долл., Швеция – 1,76 млрд. долл., Виргинские Острова (Брит.) – 1,56 млрд. долл. и США – 1,082 млрд. долл.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 октября 2011 г. составила 7 млрд. 857,5 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 октября 2011 г. составил 56 млрд. 323,7 млн. долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2011 г. составил 6 млрд. 860,6 млн. долл., в т.ч. в страны ЕС — 6 млрд. 532,5 млн. долл. (95,2% общего объема), в страны СНГ - 228,7 млн. долл. (3,7%), в другие страны мира - 99,4 млн. долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины проводились в 47 стран мира, основной объем направлен на Кипр (92,6%).

Министерство юстиции с 21 ноября начнет фактическое исполнение полномочий центрального органа исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации политики по вопросам банкротства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, распоряжения, которым определен момент начала исполнения Минюстом этих полномочий и, соответственно, фактическое прекращение полномочий Государственного департамента по вопросам банкротства, приняты сегодня, 16 ноября, на заседании Кабинета министров.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, в соответствии с Положением о Министерстве юстиции, утвержденным Указом Президента Украины 6 апреля 2011 года, Минюст определен главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации политики по вопросам банкротства.

На сегодняшний день, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, министерством проведены все необходимые мероприятия для обеспечения выполнения новой функции. В частности, Минюстом утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, созданы территориальные органы по вопросам банкротства в составе главных управлений юстиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киев и Севастополь, осуществлены все необходимые мероприятия организационного, кадрового и материально-технического характера.

Таким образом, в соответствии с распоряжением Кабмина, с 21 ноября 2011 года Министерство юстиции и его территориальные органы (Главные управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киев и Севастополь) начнут фактическое выполнение полномочий в сфере банкротства.

Одновременно с этим, по словам министра юстиции, вступят в силу все нормативно-правовые акты Минюста по вопросам банкротства, которые регламентируют порядок реализации министерством новых полномочий.

Энергетика Сегодня в Риме (Италия), в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что на LNG-саммите украинская делегация во главе с председателем Координационного совета Национальный проект «LNG-терминал» Виталием ДЕМЬЯНЮКОМ презентовала указанный проект и впервые заявила о своем участии в этом рынке.

«Вступление Украины во всемирный LNG-клуб – это еще один практический шаг Украины на пути к энергетической независимости», - подчеркнул председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

В свою очередь, как отметил председатель координационного совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК, «появление Украины на мировом рынке сжиженного газа открыло его игрокам новые возможности расширения рынка экспорта газа, которые они раньше не рассматривали. В частности, компании из Ближнего Востока, которые являются лидерами рынка LNG, заинтересовалась возможностью поставок газа в Украину».

Киев по опыту Японии планирует внедрить энергосберегающие технологии для улучшения качества услуг по теплоснабжению жилого сектора и объектов социального обеспечения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ по результатам встречи с руководством компании Mitsubishi Heavy Industries, которая состоялась в рамках рабочего визита делегации Киева в Японию.

В частности, стороны обсудили перспективы сотрудничества Киева с японскими партнерами при реализации проектов модернизации водоканала. А.ПОПОВ подчеркнул, что внедрение энергосберегающих технологий на коммунальных предприятиях, в школах, садиках, больницах, других объектах социальной инфраструктуры является одним из приоритетов Стратегии развития Киева до 2025 года.

Председатель КГГА также встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества JICA Масакадзу ИТИКОВОЙ. Участники переговоров обсудили опыт сотрудничества Украины и агентства в строительстве нового терминала в аэропорту "Борисполь" и некоторых других проектах. А.ПОПОВ убежден, что этот опыт будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений украинской и японской сторон в различных сферах экономики, науки и техники.

Украина - Евросоюз

Министр иностранных дел председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши Радослав СИКОРСКИЙ назвал еще возможным парафирование соглашения об ассоциации Украины с ЕС на запланированном на 19 декабря саммите в Киеве.

Об этом он сказал сегодня, комментируя польским журналистам вчерашний отказ украинского парламента декриминилизировать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к 7 годам лишения свободы была осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

„Шанс есть, но очень многое зависит от того, что сделает сама Украины”, - сказал Р.СИКОРСКИЙ, слова которого приводит РАР, но не предоставил больше деталей.

Он также не дал четкого ответа, согласится ли ЕС на парафирование документа, если Ю.ТИМОШЕНКО до саммита будет оставаться за решеткой.

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