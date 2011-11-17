Анонс на 17 ноября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится совместное заседание Президиума ЦК Профсоюза работников автотранспорта и путевого хозяйства Украины, Правления Федерации работодателей транспорта Украины и Правления Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков, во время которого будет обсуждаться вопрос о неудовлетворительном состоянии решения проблем развития автомобильного транспорта в 2011 году. Участники: председатель Профсоюза работников автотранспорта и путевого хозяйства Украины О.Хмарный, председатель Федерации работодателей транспорта Украины О.Климпуш, президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков В.Рева, президент Союза ветеранов автомобильного транспорта Украины П.Волков.

* Состоится семинар на тему: “Формула сайта: Как начать свой бизнес в Интернете". В семинаре примут участие ведущие компании IT-индустрии: Яндекс, Ашманов и партнеры, Mail.RuGroup, ПриватБанк, 1С-Битрикс и др. Слушатели семинара получат теоретические и практические знания по созданию и продвижению интернет-магазина: проектирование и стратегия, правовые аспекты интернет-магазина, выбор платформы для создания интернет-магазина, методы продвижения и привлечения покупателей.

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников (УААП) на тему: «Точка невозврата. Восстание за финансовую справедливость в Украине». Вопросы: Мошеннические схемы по отбору имущества у заемщиков с участием «черных» нотариусов и банковских структур. Обсуждение Закона Украины «О запрете оказания коллекторских услуг в отношении физических лиц-должников»; 15 ноября 2011г. КСУ обнародовал принятое ранее Решение о правах потребителей (обсуждение официального толкования); Влияние настроений потребителей финансовых услуг на политическую ситуацию в Украине, в свете приближающихся парламентских выборов и др. Участники: адвокат Всеукраинского объединения предприятий «Союз консультантов по экономике и праву» Игорь Гадецкий; адвокат Украинской ассоциации антиколлекторов и правозащитников (УААП) Александр Луговец; полномочный представитель FCG Law Firm Павел Гурник; адвокат ОО «Верь в Бога и свои силы» Федор Олексюк (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» состоится круглый стол на тему: «Станет ли Киев клондайком для малого и среднего бизнеса?». Организаторы: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление». Участники: Р.Крамаренко, зам.главы КГГА;С.Перапечка, руководитель проекта, компания BCG; И.Гончаренко, старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление»; С.Доротич, глава регионального совета предпринимателей г.Киева; Е.Степанова, ген.директор и собственник компании «Open Kiev». Модератор - директор по коммуникациям Института Горшенина В.Застава. Вопросы: Ближайшие шаги по развитию бизнес-привлекательности столицы (разрешительные центры, бизнес инкубаторы); Что нужно сделать со стороны городских властей для стимулирования предпринимательской деятельности? Что предприниматели могут сделать для города? Успешное сотрудничество малого бизнеса и городских властей. Мировой опыт.

* В УСПП состоится обсуждение проблемы развития и государственного управления оборонно-промышленного комплекса Украины. Будут рассматриваться вопросы обеспечения деятельности предприятий ОПК. Участники: президент УСПП А.Кинах, зам.министра обороны Украины В.Омельянчук, президент Ассоциации «Украинские оборонные технологии» В.Грек, глава комиссии УСПП по вопросам ОПК В.Зубарев, президент, генеральный конструктор предприятия «Антонов» Д.Кива, главный конструктор ДП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К.Янгеля» С.Ус и др.

* Пресс-конференция на тему: «Новая потребительская корзина украинца: няня, флешка, ноутбук». Участники: старший аналитик Международного центра перспективных исследований Максим Борода; председатель Комитета экономистов Украины, автор книги "Как поднять украинскую экономику" Андрей Новак.

* Пресс-конференция на тему: «Тепло и безопасность нашего жилья», во время которой будут освещены вопросы о предоставлении услуг водо-тепло-электро ресурсов государством потребителям, а также вопросы качества и безопасности комнатных обогревателей, тепловентиляторов, представленных на рынке Украины.

* Пресс-конференция, посвященная ситуации с компьютерным пиратством в Украине. Компания "Майкрософт Украина" объявляет о проведении 17 ноября 2011 года всемирного Дня честной игры. Участники: Дмитрий Шимкив, ген.директор "Майкрософт Украина"; Юрий Омельченко, руководитель департамента защиты прав интеллектуальной собственности "Майкрософт Украина"; Татьяна Ситник, глава направления B2B и стратегических исследований Gf Ukraine; Денис Кудин, директор компании Kudin Security Group Ltd, эксперт по информационной безопасности.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто крадет фармацевтическую отрасль в Украине?”. На сегодня существует достаточно документов, свидетельствующих о том, что в Украине действует группа связанных между собой лиц, которые из государственной собственности рейдерским путем изъяли целый ряд стратегически важных государственных предприятий: «ГП «Здоровье народа», ГП «ГНЦЛС», ЗАО «Индар», что как следствие нанесло значительные материальные убытки государству, были повышены цены на лекарственные средства, пострадали социально незащищенные слои населения. Вопросы: К прокуратуре, СБУ и МВД: почему виновные в разворовывании не привлечены к ответственности? Почему науку не возвращают на завод, а вместо этого спокойно выслушивают доклады об успехах с захваченного «Индара»? Участники: представители правозащитных общественных организаций, организаций больных диабетом, политики, эксперты фондового рынка Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0968600296.

* Пресс-конференция на тему: «Управляющие компании в ЖКХ Украины: достижение и перспективы». Организатор - государственное предприятие «Агентство развития ЖКХ».

* Состоится Интернет-конференция председателя Государственного Агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрия Колесникова на тему: «Управление госактивами: текущая ситуация, мировой опыт, основные задания».

* Відбудеться засідання «круглого столу» на тему: «Українське село - від традицій до інновацій. Час дій!». Захід приурочений до Дня працівника сільського господарства. 1.Громада, держава, інвестор - механізм співпраці 2.Євроінтеграція - виклики та можливості для українського села 3. Економічна самоорганізація сільської громади - утопія чи інструмент порятунку села?

* Состоится первое заседание Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов (УАЗА). На заседани будут обсуждаться проблемы и достижения украинских зоопарков.

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