Многим предприятиям власть не дает легально закрыть бизнес - Королевская

Народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ утверждает, что многим предприятиям в государстве власть не позволяет легально закрыть собственный бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

“Предприятиям не подписывают свидетельство о ликвидации. То есть, официально их на бумаге считают, но они давно работают в “тени”, чтобы прокормить свои семьи. Отсюда развивается коррупция, “теневая” экономика”, - объяснила она.

Депутат считает, что через год вся легальная экономика перейдет в “теневой” бизнес.

Она отметила, что с введением в действие Налогового кодекса в Украине закрылось 400 тыс. предприятий.