Курс НБУ на 17.11.11

Официальный курс НБУ на 17.11.11100 USD – 798.3500 (16 ноября – 798.3500)100 EUR – 1076.4951 (16 ноября – 1080.3272)10 RUR – 2.5885 (16 ноября – 2.6039)Учетные курсы банковских металлов на 17.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-141547.46 (16 ноября-140908.78)961 XAG 10 Серебро-2750.32 (16 ноября-2715.99)962XPT10Платина-130131.05(16 ноября-130131.05)964XPD10Палладий-52611.27 (16 ноября-52371.76)

Официальный курс НБУ на 17.11.11 100 USD – 798.3500 (16 ноября – 798.3500) 100 EUR – 1076.4951 (16 ноября – 1080.3272) 10 RUR – 2.5885 (16 ноября – 2.6039) Учетные курсы банковских металлов на 17.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-141547.46 (16 ноября-140908.78) 961 XAG 10 Серебро-2750.32 (16 ноября-2715.99) 962XPT10Платина-130131.05(16 ноября-130131.05) 964XPD10Палладий-52611.27 (16 ноября-52371.76)

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