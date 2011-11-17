Несколько десятков человек ворвались в парламент Кувейта

Несколько десятков человек ворвались поздно вечером в среду в здание парламента Кувейта после того, как силы безопасности не пропустили сотни манифестантов к дому премьер-министра страны шейха Насера аль-Мухаммеда ас-САБАХА.

Там они пробыли несколько минут, после чего присоединились к своим сторонникам, собравшимся у Национального собрания.

Полиция применила резиновые дубинки для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться к дому шейха Насера. По имеющимся сведениям, пять человек получили ранения, передает ИТАР-ТАСС.

К зданию парламента, расположенному на набережной Персидского залива, прибыли несколько машин скорой помощи.

Манифестацию возглавлял ряд депутатов-оппозиционеров, добивающихся смещения с поста 71-летнего премьер-министра - племянника эмира.

Его отставки они требуют уже несколько лет, но всякий раз противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти глава государства шейх Сабах аль-Ахмед ас-САБАХ решал в пользу члена правящей семьи. Он либо распускал парламент и назначал новые выборы, либо отправлял в отставку правительство, но всякий раз поручал ему снова возглавить Кабинет министров.

Штурм парламента произошел в Кувейте впервые, однако происходящие сейчас события в эмирате отличаются от тех, которые потрясли Тунис, Египет и другие арабские страны.

Оппозиция стремится убрать с политической арены племянника эмира, обвиняя его в коррупции. С 2006 года он возглавляет уже седьмое правительство, и все эти пять лет в Кувейте продолжается политический кризис, что негативно сказывается на осуществлении реформ и планов развития страны, отмечает NEWSru.