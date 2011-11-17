Четверть россиян считают, что в России существует культ личности Путина – опрос

Москва. Четверть россиян считают, что в России существует культ личности премьер-министра страны Владимира ПУТИНА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Левада-Центра», которыми располагает агентство УНИАН.

Так, на вопрос, существует ли в России культ личности В.ПУТИНА, 25% ответили «да, все его признаки уже налицо», 30% - «еще нет, но предпосылок для него все больше и больше», 33% - «нет, никаких признаков такого культа нет», 12% затруднились с ответом.

При этом 34% опрошенных считают, что когда власть в стране многие годы находится в руках одних и тех же людей, это ведет «к усилению произвола, росту коррупции и злоупотреблений». По мнению 25% респондентов, это «обеспечивает порядок и стабильность в стране», 20% - «ведет к застою и отставанию от других стран», 14% - «не важно, какие люди стоят у власти, главное, чтобы соблюдались законы», 7% затруднились с ответом.

Также 29% респондентов считают, что в последние годы политическая система в России все более напоминает советскую систему (5% - полностью согласны, 24% - скорее согласны). 58% не согласны с таким мнением (39% - скорее не согласны, 19% - совершенно не согласны). 14% затруднились с ответом.

38% опрошенных отметили, что им нравится идея возвращения к советской политической системе (30% - скорее нравится, 8% - очень нравится). 43% участникам опроса такая идея не нравится (30% - скорее не нравится, 13% - совершенно не нравится). 19% затруднились с ответом.

При этом 61% опрошенных считают, что России нужна демократия, 25% - что демократическая форма правления не для России. 14% затруднились с ответом.

На вопрос, какая демократия нужна России, 49% ответили – «совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России», 19% - «такая, как в развитых странах Европы, Америки», 14% - «такая, как была в Советском Союзе», 7% - «России не нужна демократия». 11% затруднились с ответом.

Опрос проводился 21-24 октября, Было опрошено 1600 человек в 45 регионах России. Погрешность данных исследования составляет не более 3,4%.