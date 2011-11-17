ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Рада попытается вернуть доступ ко всем судебным решениям» пишет: депутат от НУНС Анатолий Гриценко зарегистрировал в парламенте законопроект, которым хочет восстановить полный доступ к реестру судебных решений, ограниченный последними правками «регионалов»…

http://delo.ua/ukraine/rada-popytaetsja-vernut-dostup-ko-vsem-sudebnym-reshenijam-168032/

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Также «Дело» в публикации «Собственник Укрсиббанка сокращает 1,4 тыс. человек» пишет: крупнейший французский банк BNP Paribas сокращает 1396 сотрудников или 6,5% штата корпоративно-инвестиционного подразделения…

http://delo.ua/education/sobstvennik-ukrsibbanka-sokraschaet-14-tys-chelovek-168021/

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«Дело» в публикации «У «Укрзализныци» закончились предновогодние билеты» пишет: издание проанализировало, готова ли «Укрзализныця» обеспечить пассажиров билетами в западном направлении страны в период новогодних праздников. Как оказалось, билеты из Киева в Ивано-Франковск на 30 декабря невозможно купить уже в первый день продаж…

http://delo.ua/business/u-ukrzaliznyci-zakonchilis-prednovogodnie-bilety-168017/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Комиссионный разбор», в котором пишет: В распоряжении издания оказались промежуточные выводы временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию льготного импорта нефтепродуктов компанией "Ливела", ущерб от деятельности которой, нанесенный госбюджету, оценивается в 2,9 млрд грн. В комиссии пришли к выводу, что убытки получены в результате "халатного" отношения сотрудников прокуратуры, налоговой и таможни, и требуют возбудить в отношении них уголовные дела…

http://www.kommersant.ua/doc/1817715

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Недвижимость оценят частным образом», в котором пишет: стало известно, как будет реформирована сфера услуг, предоставляемых бюро технической инвентаризации. После того как с января 2012 года они будут лишены полномочий по регистрации прав собственности на недвижимость, в правительстве намерены допустить к рынку услуг технической инвентаризации частные фирмы. Вместе с тем планируется установить предельные стоимость и срок выполнения таких услуг. Рынок пока не готов к данной инициативе, считают его участники. Кроме того, они опасаются ослабления госконтроля и роста махинаций в сфере недвижимости…

http://www.kommersant.ua/doc/1817780

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Издание «Экономические известия» в публикации «Путин портит бюджет» пишет: лица, причастные к украинско-российским газовым переговорам, отказываются конкретизировать детали условий новых договоренностей до их непосредственного подписания. По мнению экспертов, Россия заинтересована отложить до конца декабря этот момент, чтобы помешать Украине вовремя принять госбюджет на следующий год и получить кредит МВФ, поскольку это невозможно без четкого согласования новых параметров газового контракта…

http://state.eizvestia.com/full/putin-portit-byudzhet

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Земле прописали продажи», в котором пишут: сегодня парламент рассмотрит законопроект о рынке земли, сделав последний шаг к осуществлению земельной реформы в стране. Учитывая сроки принятия документа, можно с уверенностью сказать, что непосредственно купля-продажа наделов будет запущена не ранее 2013 г. Однако часть игроков рынка этому даже рада - этот год они потратят на «предпродажную подготовку»…

http://state.eizvestia.com/full/zemle-propisali-prodazhi

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«Экономические известия» публикуют материал «Украинцы уверовали в рецессию», в котором пишут: украинские потребители крайне скептически оценивают перспективы экономического развития страны. Более 80% считают, что в течение ближайшего года ухудшение экономической ситуации очень вероятно или вполне возможно. Первыми «под нож» пойдут покупка одежды и затраты на досуг, а ради выплаты кредитов люди готовы экономить на питании…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincy-uverovali-v-recessiyu

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Газета «Сегодня» в публикации «Горе-водителям грозит конфискация авто, штрафы по 8 тысяч и тюрьма» пишет: для водителей снова поднимают штрафы - в первом чтении принят законопроект, который в два раза ужесточает санкции за пьяную езду…

http://www.segodnya.ua/news/14310682.html

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Также «Сегодня» в публикации «Миллионы украинцев не пользуются мобилками. Часть - принципиально» пишет: в Украине 16% населения, то есть, более 7 миллионов людей или каждый шестой, не пользуются мобильными телефонами! Это показали результаты соцопроса компании Research & Branding Group…

http://www.segodnya.ua/news/14310808.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовые переговоры - подстава под грифом "секретно"?» пишет: правительственные источники "сливают" информацию, что о цене газа Россия и Украина договорились, документы готовятся к подписанию. Официально цену не называют. Впрочем, можно просчитать, чем придется отблагодарить РФ за скидку…

http://economics.unian.net/rus/detail/110022

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В РЖД применят тактику мягкого отжимания» пишет: в РЖД решили сесть за стол переговоров с пассажирами и обсудить с ними тарифы проезда на электричках. Так одна сторона пытается психологически воздействовать на другую, считают эксперты: похожие тактики работы с проблемными клиентами применяются и в других отраслях…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1423954/nadavit_na_sovest_zajca

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Также «Ведомости» в публикации «Продавцы оценили губернаторскую должность в 3 млн руб.» пишут: в Москве на Малой Никитской сотрудники полиции задержали мошенников при передаче предпринимательнице 3 млн руб. за организацию назначения на должность председателя правительства Калининградской области, сообщает ГУ МВД России по Москве…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1424199/v_moskve_zaderzhany_prodavcy_gosudarstvennyh_dolzhnostej

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Издание «Известия» в публикации «Заемщиков опять оставили без защиты» пишет: проект «О потребительском кредите» отправили в 2012 год…

http://izvestia.ru/news/506955

(УНИАН)