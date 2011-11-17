СКМ выплатила 13,5 млрд. грн. налогов и сборов в бюджеты всех уровней

Группа СКМ объявила результаты социально ответственной деятельности за 9 месяцев 2011 года. За отчетный период общая сумма налогов и сборов, выплаченных предприятиями Группы в бюджеты всех уровней (в том числе, в Пенсионный фонд), превысила 13,5 млрд. грн., а размер начисленной заработной платы превысил 9 млрд. грн., сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, Группа СКМ осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Все выплаты по текущим обязательствам Группы выполняются своевременно и в полном объеме.

Общая численность сотрудников на предприятиях в составе Группы СКМ составляет около 200 тысяч человек. Средняя заработная плата по Группе по итогам трех кварталов 2011 года составляет более 5 тыс. грн., что практически в 2 раза превышает среднюю заработную плату Украине (по данным Государственной службы статистики за март 2011 года средняя зарплата по Украине составила 2 531 грн.).

В течение трех кварталов 2011 года на реализацию социальных программ предприятиями Группы СКМ было направлено около 4 млрд. грн. Приоритетными направлениями работы в области социального инвестирования стали безопасность труда, охрана окружающей среды, социальные программы для сотрудников и жителей регионов присутствия Группы, а также – благотворительные и спонсорские проекты.

В то же время, инвестиции в модернизацию и приобретение основных средств предприятий Группы СКМ за отчетный период составили около 12,84 млрд. грн.

«Мы продолжаем инвестировать в приоритетные для нас направления социально ответственной деятельности, – отметил Олег Попов, генеральный директор компании СКМ. – СКМ является крупнейшим корпоративным гражданином в Украине, и результаты нашей деятельности по итогам трех кварталов 2011 года это подтверждают. В наших планах – продолжение инвестиций в модернизацию производства и социальные программы: до конца текущего года мы намерены инвестировать около 7 млрд. грн.».

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

Генеральный директор Компании СКМ: Олег Николаевич Попов. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.