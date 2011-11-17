Главное на 17 ноября (день)

Финансы

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО поручил до конца года сократить количество плановых проверок субъектов хозяйствования столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ в г. Киев, данное поручение он дал сегодня во время селекторного совещания.

Количество документальных проверок в Киеве в текущем году сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. В план-график проверок включены 1,5 тыс. предприятий. Год назад этот показатель составлял почти 2,8 тыс.

«Инициатива о прекращении проверок малого бизнеса принадлежала налоговой службе, а уже потом была закреплена в ст. 75 Налогового кодекса Украины. Изменения, происходящие сегодня в ведомстве, направлены на повышение качества проверок, а не их количества», - подчеркнула председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, директор департамента налогового контроля ГНСУ Ирина НОСАЧЕВА.

Так, в марте 2011 года в Киеве количество плановых проверок было уменьшено на 19,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, во II и III кварталах 2011 года - на 48,2% и 54,2% соответственно.

На IV квартал 2011 года, согласно поручению руководства ГНСУ, уменьшение количества документальных проверок составит 52,6% по сравнению с прошлым годом.

Бюджетный дефицит Греции с января по октябрь 2011 года увеличился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 20,1 млрд евро, сообщает Reuters.

Эти цифры касаются только госбюджета и не затрагивают сводный бюджет, который включает расходы на страхование, местное самоуправление и ряд других расходов.

За последний месяц дефицит бюджета вырос почти на миллиард евро. В период с января по сентябрь текущего года дефицит бюджета составил 19,16 млрд евро.

В понедельник новый премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что дефицит бюджета страны к концу 2011 года достигнет 9%.

Греция вынуждена резко сокращать расходы бюджета, чтобы получить кредиты ЕС и МВФ.

Из-за финансовых проблем, которые заставляют аналитиков говорить о возможном выходе Греции из еврозоны, премьер страны Георгиос Папандреу был вынужден уйти в отставку. Его пост занял Пападимос, в среду сформированное им коалиционное правительство получило вотум доверия в парламенте, что было необходимо для получения очередного транша финансовой помощи.

Размер государственного долга США достиг беспрецедентных показателей, превысив в среду $15 трлн, заявило американское Министерство финансов.

В настоящее время в конгрессе работает так называемый суперкомитет, который призван найти компромисс по сокращению госбюджета. Республиканцы, входящие в него, настаивают, что главным способом достижения этой цели должен стать пересмотр в сторону сокращения размера затрат на здравоохранение для пожилых людей, в том числе за счет роста пенсионного возраста. Если не пойти на это, настаивают они, эти госпрограммы обанкротятся сами собой.

Демократы, в свою очередь, настаивают на увеличении налогов, в частности, на самых богатых американцев. Республиканцы утверждают, что если пойти на этот шаг, бизнес перестанет думать о создании рабочих мест и проблема безработицы лишь только усугубится.

Свое решение «суперкомитет» должен объявить уже через неделю, и пока видимого прогресса нет, сообщает Associated Press.

Если демократам и республиканцам, входящим в него, не удастся договориться, в силу вступит автоматическое сокращение статей бюджета, предусмотренное договоренностью о поднятии потолка госдолга, которая была достигнута этим летом. В соответствии с ней бюджет Пентагона, например, может лишиться сотен миллиардов долларов, передает «Газета.Ru».

В октябре 2011 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составила 3,0%, не изменившись по сравнению с сентябрем 2011 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,4% против 3,3% в сентябре 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с сентябрем, в октябре 2011 г. была зарегистрирована инфляция в 0,3% в обеих зонах.

В октябре 2011 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Швеции (1,1%), Ирландии (1,5%) и Мальте (2,4%). Наибольшая годовая инфляция в октябре 2011 года была зафиксирована в Великобритании (5,0%), Эстонии (4,7%) и Словакии (4,6%).

В октябре 2010 г. годовая инфляция составила 1,9% в зоне евро и 2,3% в ЕС-27.

Энергетика На мировых торгах в четверг, 17 ноября, цены на нефть снижается на фоне коррекции после того, как накануне стоимость "черного золота" достигла наивысшей отметки за последние пять месяцев - более 100 долларов за баррель.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,39 доллара, или на 0,38%, - до 102,2 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,41 доллара, или на 0,37%, - до 111,47 доллара за баррель.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают заявления рейтингового агентства Fitch о том, что дальнейшее усугубление долгового кризиса в еврозоне представляет для американских кредитных организаций серьезный риск, передает Bloomberg.

За январь-сентябрь 2011 года Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов на 58,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 11,3 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический Комитет Беларуси.

Согласно данным Белстата, из 11,3 млн. тонн нефтепродуктов, экспортированных за девять месяцев за пределы Беларуси, в страны СНГ – 2,3 млн. тонн (рост на 35,4%), вне СНГ – 9 млн. тонн (рост на 65,6%). Средняя цена составила 805 долларов за тонну.

При этом за девять месяцев текущего года импорт нефтепродуктов увеличился в 3,3 раза к соответствующему периоду 2010 года и составил 3,5 млн. тонн. Средняя цена – 618 долларов за тонну.

В Национальном статистическом комитете Беларуси отмечают, что в январе-октябре белорусскими НПЗ произведено 2 млн. 502,4 тыс. тонн автомобильных бензинов, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Дизельного топлива произведено 5,3 млн. тонн (рост на 22,6%), топочного мазута – 4 млн. 556,9 тыс. тонн (рост на 28,7%). Вместе с тем на 7,3% сократилось производство смазочного масла (107,5 тыс. тонн).

«Импорт (сырой) нефти за девять месяцев вырос на 44% и составил 14 млн. 975,7 тыс. тонн. При этом поставки нефти из стран СНГ увеличились на 48,2% – до 13,9 млн. тонн, из дальнего зарубежья – на 4,5% до 1 млн. 45 тыс. тонн. Средняя цена составила 469 долларов за тонну», - говорится в сообщении Белстата.

«Газпром» может стать по затратам мировым лидером нефтегазовой отрасли, пишут российские «Ведомости». Крупнейшая российская компания раскрыла детали инвестпрограммы на этот год: вместе с основными «дочками» («Газпром нефтью» и энергетическими компаниями) она составит почти 1,6 трлн рублей. Это рекорд для мировой нефтегазовой отрасли.

До сих пор рекордсменом по инвестициям в мировой нефтегазовой отрасли считалась бразильская Petrobras. Ее программа на 2011-2015 годы достигала $224,7 млрд, то есть почти по $45 млрд за год. Похожие планы были и на 2010-2014 годы — в сумме $224 млрд.

Но теперь «Газпром» может поконкурировать за первенство по расходам, пишет газета. Его инвестпрограмма на 2011 год, которую совет директоров утвердил в сентябре, — 1,28 трлн рублей, или $41,4 млрд по текущему курсу ЦБ.

Прошлогодняя программа была 905,2 млрд рублей, и рубеж в 1 трлн рублей был превышен впервые. Однако эта цифра не учитывает «Газпром нефть» и энергетических «дочек» концерна, суммарные инвестиции которых до сих пор не были известны. Только вчера «Газпром» раскрыл их для инвесторов в меморандуме к еврооблигациям (копия есть у «Ведомостей»). Как следует из документа, общая цифра затрат по группе «Газпром» должна составить в этом году около 1,57 трлн рублей. А это уже почти $51 млрд.

Инвестпрограмма «Газпром нефти» — 174 млрд рублей, говорится в меморандуме. Главные затраты — долгосрочные финансовые вложения и покупки: 61,4 млрд рублей. Расшифровки «Газпром» не дает. Но представитель «Газпром нефти» уверяет, что это резерв по уже известным сделкам: выкуп акций сербской NIS по оферте миноритариям, покупка пакета Москвы в Sibir Energy, расчеты с «Газпромом» по нефтяным активам, региональные сети АЗС и прочее.

Сам «Газпром» тоже подробной расшифровки инвестиций до сих пор не давал. А из меморандума следует, что основные затраты, как и предполагалось, пойдут на ямальские проекты – в ближайшие годы они должны компенсировать «Газпрому» падающую добычу на трех западносибирских китах (Медвежьем, Ямбургском и Уренгойском месторождениях). К 2020 году полуостров должен давать 20-30% добычи «Газпрома», передает «Газета.Ru».

Соглашение Украины и ЕС Комитет Европарламента по иностранным делам рекомендует как можно скорее завершить все процедуры, связанные с Соглашением об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на заседании комитета проекте рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий.

В проекте, в частности, рекомендуется парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной желательно до конца этого года.

Также отмечается право Украины на европейскую перспективу, однако отмечается необходимость соблюдения демократических стандартов, в частности, верховенства права, прав и свобод человека.

Депутаты высказались за то, чтобы призвать Президента и правительство Украины обеспечить возможность бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и другим лидерам оппозиции полноценно принимать участие в политическом процессе как сейчас, так и во время будущих выборов в Украине.

Кроме того, комитет высказался за предоставление помощи Украине в реформировании судебной системы в соответствии с европейскими стандартами с целью избежания выборочного использования правосудия и гарантирования независимой, честной и прозрачной судебной процедуры.

Среди поправок содержится предложение ряда депутатов из группы народных партий об обеспечении механизмов, которые бы позволяли временно прекращать действие Соглашения об ассоциации в случае нарушения основных фундаментальных ценностей.

Также комитет высказался за предоставление помощи украинской власти в процессе реформирования Конституции и избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Депутаты высказались за поддержку необходимых реформ, чтобы обеспечить приоритетность антикоррупционной политики для украинской власти.

Отдельным пунктом проекта рекомендаций депутаты высказались за предоставление технической помощи Украине в энергетическом секторе, а также за предоставление помощи украинской власти в переговорах с Россией о поставках газа с тем, чтобы гарантировать, что торговля газом Украины с Россией отвечает европейским торговым стандартам и ценам.

Депутаты также высказались за необходимость активно работать над введением безвизового режима, а не ожидать его установления в долгосрочной перспективе.

Проект рекомендаций будет вынесен на голосование Европарламента на одной из ближайших сессий.

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