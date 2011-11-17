Суд продлил срок содержания Волги под стражей еще на два месяца

Находящемуся под стражей экс-главе Государственного комитета по регулированию финансовых услуг Украины Василию ВОЛГЕ в минувший понедельник предъявили для ознакомления постановление Апелляционного суда Киева о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца - до 19 января 2012 года.

Об этом сообщается на официальном сайте партии «Союз левых сил», лидером которой является В.ВОЛГА.

Как говорится в сообщении, в то же время само постановление, датированное 8 ноября, не отдали в руки ни самому В.ВОЛГЕ, ни его адвокату, лишив, таким образом, возможности обжаловать его. Поскольку решения о продлении до полугода принимает только апелляционная инстанция, подавать кассационную жалобу можно только в Верховный Суд на протяжении 30 дней. В то же время, как считает адвокат Евгений СОЛОДКО, в декабре начнутся судебные слушания по делу В.ВОЛГИ.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 7 сентября принял решение об аресте В.ВОЛГИ на основании обращения следователя прокуратуры, который аргументировал необходимость продления срока содержания под стражей экс-главы Госфинуслуг с необходимостью проведения большого объема следственных действий, составления обвинительного заключения и ознакомления подсудимого и его защиты с материалами дела.

В прокуратуре считают, что, находясь на свободе, В.ВОЛГА может препятствовать установлению истины в деле, оказывать давление на свидетелей и уклоняться от досудебного следствия.

В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).