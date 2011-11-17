Депутаты Европарламента в целом позитивно оценивают рекомендации по соглашению с Украиной

Страсбург. Депутаты Европарламента в целом позитивно оценивают одобренный сегодня Комитетом по вопросам иностранных дел Европарламента проект рекомендаций по соглашению об ассоциации с Украиной.

Об этом они заявили сегодня в комментариях корреспонденту УНИАН в Страсбурге.

«Я думаю, это оправданное, сдержанное решение, поскольку мы дали перспективу подписанию и вступлению в силу соглашения об ассоциации, которое очень важно, потому что я верю, что это соглашение должно быть и будет рамочным для прогресса Украины в целом, и прогресса отношений между Украиной и ЕС», - заявил внефракционный депутат, бывший глава делегации по связям с Украиной Адриан СЕВЕРИН (Румыния).

По его словам, Комитет не ввел «ненужных условий» для парафирования соглашения. Вместе с тем, А.СЕВЕРИН отметил, что парафирование – это только первый шаг на пути заключения соглашения.

В свою очередь глава делегации по связям с Украиной Павел КОВАЛЬ (группа европейских консерваторов и реформистов, Польша) высказал мнение, что в целом Комитет открыл путь для парафирования соглашения об ассоциации с Украиной еще до конца года. При этом он отметил, что на этапе парафирования выставлять дополнительные условия Киеву было бы неправильным.

«Если Украина хочет ассоциацию с ЕС, она должна повысить качество избирательной системы, повысить уровень защиты прав человека, и думаю, надо прямо об этом говорить. И на сколько я понимаю, украинские политики понимают, что без этого не будет ратификации соглашения об ассоциации. Но сейчас говорить о том, что условием парафирования должно быть серьезное реформирование системы в Украине – это просто нереально», - сказал депутат.

Депутат от группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Марек СИВЕЦ (Польша), в свою очередь отметил, что проект рекомендаций, с одной стороны, дает возможность парафировать соглашение об ассоциации, а с другой – отображает серьезную обеспокоенность в отношении развития ситуации в Украине.

«Если говорить о параллелях со стаканом, который наполовину полон или наполовину пуст, я бы сказал, что этот стакан наполнен на одну треть, а на две трети он пуст», - сказал М.СИВЕЦ.

Депутат от группы народных партий Эльмар БРОК (Германия), предложивший ряд критических поправок к проекту рекомендаций, отметил, что одобренный проект должен четко продемонстрировать украинской власти необходимость поддерживать демократические ценности в стране.

«Украина должна двигаться к улучшению верховенства права, иначе не будет окончательного подписания соглашения об ассоциации», - сказал он.

При этом депутат отметил, как очень важную, поправку, предложенную им и одобренную Комитетом, к пункту, предусматривающему подписание и подготовку к ратификации соглашения об ассоциации в течение 2012 года. Эта поправка предполагает, что подписание и подготовка к ратификации должны произойти в течение 2012 года при условии, что будут реализованы призывы к установлению верховенства права и демократии в Украине, выраженные в резолюции Европарламента от 27 октября 2011 года. В этом документе, Европарламент, в частности, выразил обеспокоенность политическими преследованиями, сворачиванием свободы слова, намерений изменить избирательное законодательство. При этом, депутаты в резолюции от 27 октября подчеркнули, что сохранение в силе приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО несет риски для подписания и ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента принял проект рекомендаций, в котором поддержал парафирование соглашения об ассоциации с Украиной до конца этого года.

Вместе с тем, депутаты подчеркнули важность соблюдения демократических принципов в Украине для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Предполагается, что проект рекомендаций будет принят Европарламентом на сессии в начале декабря.