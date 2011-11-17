Туск представил состав нового правительства Польши

Варшава. Исполняющий обязанности главы польского правительства Дональд ТУСК в четверг в Варшаве представил новый состав Кабинета министров Польши, который сможет работать после его утверждения Сеймом, которое запланировано на субботу, 19 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, фамилии новых министров Д.ТУСК назвал на пресс-конференции в Варшаве после того, как утром представил состав нового правительства Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ.

Министерские портфели в новом польском кабмине сохранят 8 "старых министров", новоназначенными станут 11 руководителей министерств.

Среди тех, кто остается работать в новом правительстве, вице-премьер и министр экономики Вальдемар ПАВЛЯК, министр иностранных дел Бронислав СИКОРСКИЙ, министр финансов Яцек РОСТОВСКИЙ, министр культуры Богдан ЗДРУЕВСКИЙ, министр сельского хозяйства Марек САВИЦКИЙ, министр регионального развития Эльжбета БЕНЬКОВСКАЯ, министр науки и высшего образования Барбара КУДРИЦКАЯ и назначенный в августе министром обороны Томаш СЕМОНЯК.

Новым министром государственного имущества станет Миколай БУДЗАНОВСКИЙ, министром юстиции Ярослав ГОВИН, министром труда и социальной политики Владислав КОШИНЯК-КАМИШ, министром администрации Михал БОНЕ, министром внутренних дел Яцек ЦИХОЦКИЙ, министром национального образования Кристина ШУМИЛАС, министром окружающей среды Марчин КОРОЛЕЦ, министром спорта Йоанна МУХА, министром транспорта, строительства и морского хозяйства Славомир НОВАК, министром здравоохранения Бартош АРЛУКОВИЧ.

Главой правительственной канцелярии (так называемым министром без портфеля) останется Томаш АРАБСКИЙ, а пресс-секретарем правительства Павел ГРАСЬ.

Д.ТУСК, комментируя состав нового кабинета, назвал его сильным благодаря тому, что он был сформирован теми же партиями, что и предыдущее правительство, отметив, что это налагает "большие обязательства" перед избирателями.

В то же время, как сообщил Д.ТУСК, в новом правительстве не будет министра по делам коррупции, которой работала Юлия ПИТЕРА, объяснив это решение тем, что в Польше действует Центральное антикоррупционное бюро (CBA).

Д.ТУСК отметил, что планирует произнести свои инициативы в Сейме завтра, после чего состоятся дебаты, которые завершатся голосование за утверждение состава нового правительства.

По данным главы Сейма Эвы КОПАЧ, голосование состоится в субботу.

Как сообщал УНИАН, в начале октября возглавляемая 54-летним Д.ТУСКОМ партия "Гражданская платформа" (РО) выиграла очередные парламентские выборы и получила возможность сформировать правительство с партией вице-премьера Вальдемара ПАВЛЯКА "Польской крестьянской партией" (PSL).

Партия Д.ТУСКА вместе с PSL в 460-местном Сейме имеют 235 депутатов (207 и 28 соответственно), что дает возможность утвердить состав правительства голосами лишь этих двух партий.