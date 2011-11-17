Завтра в Москве президенты стран ТС рассмотрят договор о Евразийской экономической комиссии

Москва. Завтра в Москве президенты стран Таможенного союза рассмотрят договор о Евразийской экономической комиссии, которая призвана стать наднациональным органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента России.

«На рассмотрение президентов трех стран также будет представлен Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - новом интеграционном органе, который должен приступить к работе с 1 января 2012 г», - говорится в документе.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия.

Подчеркивается, что принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – Совет Комиссии и Коллегию Комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Коллегия – это основной рабочий орган, куда все страны делегируют своих представителей в статусе международных независимых чиновников. Он будет осуществлять выработку предложений в сфере дальнейшей интеграции в рамках ТС и ЕЭП.

Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.

Предполагается, что после подписания Договора главы трех государств – уже в качестве членов Высшего Евразийского экономического совета – утвердят Регламент ЕЭК.

Кроме того, в центре внимания московской встречи будут находиться вопросы деятельности ТС и ЕврАзЭС, а также перспективы дальнейшего углубления интеграции между государствами «тройки» ТС, в рамках которого к 1 июля 2011 г. была сформирована единая таможенная территория.

К подписанию в ходе встречи готовится Декларация о евразийской экономической интеграции. В этом документе заявляется о переходе к следующему этапу интеграционного строительства - Единому экономическому пространству, основанному на нормах и принципах Всемирной торговой организации и открытому на любом этапе своего формирования для присоединения других государств.

Декларация также определяет дальнейшие пути интеграционного взаимодействия в формате «тройки», то есть является своего рода «дорожной картой». В качестве конечной цели в Декларации провозглашается создание Евразийского экономического союза.

«ТС – пока в составе Белоруссии, Казахстана и России – уже заработал в полном объеме, в настоящее время продолжается активная работа по совершенствованию его механизмов, наполнению договорно-правовой базы. Начало работы ТС уже повысило инвестиционную привлекательность экономик стран «тройки» и способствует их модернизации. Уже сегодня очевидна эффективность от создания ТС - только в первом полугодии текущего года общий товарооборот трех стран вырос на 40 %», - отмечается в сообщении.