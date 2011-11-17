Украина и ЕС вряд ли парафируют Соглашение об ассоциации на саммите 19 декабря – польский эксперт

Варшава. Украина и Европейский Союз вряд ли парафируют Соглашение об ассоциации на саммите 19 декабря в Киеве.

Как передает корреспондент УНАН в Польше, такое мнение высказал эксперт Центра восточных исследований (ОSW, Варшава) Славомир МАТУШАК.

"Парафирование соглашения во время декабрьского саммита выглядит малореальным, поскольку часть государств - членов ЕС и крупнейшая фракция в Европарламенте выступают за его отложение из-за дела ТИМОШЕНКО", - сказал он.

Эксперт в опубликованном сегодня специальном комментарии отметил, что Киев, скорее всего, продолжает настаивать на включении в соглашение перспективы членства в Евросоюзе.

"В этой ситуации для Украины выгодно задерживать завершение переговоров и обвинять ЕС в блокировании европейских перспектив Украины", - считает польский аналитик.

Как отметил С.МАТУШАК, украинская власть готова отказаться от перспективы членства в обмен на согласие Евросоюза парафировать соглашение об ассоциации, несмотря на "дело ТИМОШЕНКО".

В то же время, как сказал эксперт, европейские политики отмечают, что не согласятся на парафирование соглашения, если экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО будет оставаться за решеткой.

По его убеждению, украинская власть осознает, что из-за политического кризиса в Евросоюзе Украина не имеет шансов в ближайшей перспективе присоединиться к ЕС, поэтому выступает против вмешательство Брюсселя во внутренние дела Украины.