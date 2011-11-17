Анонс на 18 ноября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Тарифный произвол: как ЖЭКи зарабатывают на киевлянах». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; председатель объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил Кальтагейсер.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Что отдаст Украина за дешевый газ?». Участники: президент Киевского международного энергетического клуба «Q-клуб» Александр Тодийчук и председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Подписание меморандума о "Совместных действиях "Союза граждан Украины" и "Профсоюза граждан России" на территории Украины". Во время пресс-конференции российский писатель и публицист, автор ряда бестселлеров: «Шерше ля нефть» и «Кризис. Как это делается», «Национализация рубля. Путь к свободе России» Николай Стариков презентует основную идею будущего меморандума и расскажет об основных шагах, которые будут предпринимать Союзы для достижения поставленных целей. Участники: члены Центрального комитета ПГР: Николай Стариков, Александр Куринов, Виталий Орловский; члены Национального Совета: Алексей, Наталенко Дмитрий Перлин; член Киевского регионального совета: Алексей Шпичка.

* Состоится семинар-совещание «Пути внедрения концептуальных принципов развития Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности» и торжества по случаю 10-й годовщины создания Фонда. В программе выступления: вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко; директора Исполнительной дирекции Фонда Эдуарда Ушакова; председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда Василия Хары; председателя правления Фонда Ивана Ришняка; председателя Совета Всеукраинского объединения областных организаций работодателей в сфере строительства, проектирования и архитектуры Дмитрия Третьякова. Также состоится: видео-презентация деятельности фонда и проекта концепции развития и пресс-конференция.

* Состоится публичная лекция директора Института международной экономики Петерсена, доктора Фреда Бергстена на тему: «Как вернуть Мировую Экономику на правильный путь?». Организатор - Фонд Виктора Пинчука. В мероприятии примут участие стипендиаты программы Фонда Виктора Пинчука «Завтра.UA», студенты наилучших ВУЗы Украины, украинские эксперты, политики и бизнесмены.

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