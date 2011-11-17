ВР приняла закон о выборах, предусматривающий смешанную избирательную систему

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, от «Реформы ради будущего» - 19, от Народной партии – 20, внефракционных – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кроме того, законом определено, что субъектами представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий является политическая партия, депутатская фракция, которая зарегистрирована в аппарате ВР текущего созыва, и все политические партии – субъекты избирательного процесса.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, получившая минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По закону, документом, который подтверждает личность и гражданство Украины избирателя на выборах депутатов, является: паспорт гражданина Украины; временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины); карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотокарточку лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах); паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

Все партии – субъекты избирательного процесса - имеют равные права и возможности принимать участие в избирательном процессе. Депутатом может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса и проживает в Украине на протяжении последних пяти лет. Не может быть выдвинут кандидатом и избранным депутатом гражданин, который имеет судимость за совершение преднамеренного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит гражданам Украины, которые имеют право голоса. Это право реализуется ими через партии или путем самовыдвижения.

В соответствии с законом выборы депутатов проводятся в общегосударственном округе, который включает в себя всю территорию Украины, и в 225 одномандатных округах, которые образуются Центральной избирательной комиссией и существуют на постоянной основе. Избирательные участки образуются с численностью от двадцати до двух тысяч пятисот избирателей.

Избирательные участки разделяются на:

1) малые - с численностью избирателей до 500 чел.;

2) средние - с численностью избирателей от 500 до 1500 чел.;

3) большие - с численностью избирателей более 1500 чел.

Субъектами представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий являются: политическая партия, депутатская фракция которой зарегистрирована в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва; все политические партии – субъекты избирательного процесса.

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов осуществляются исключительно за счет средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, и средств избирательных фондов партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты в одномандатных округах.

Партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидат в депутаты в одномандатном округе для финансирования своей предвыборной агитации обязаны образовать собственный избирательный фонд, который формируется в порядке, установленном этим Законом.

Избирательный фонд партии формируется за счет собственных средств партии, а также добровольных взносов физических лиц.

Избирательный фонд кандидата в депутаты в одномандатном округе формируется за счет его средств и добровольных взносов физических лиц. Добровольный взнос в избирательный фонд одной партии не может превышать четырехсот размеров минимальной заработной платы, кандидата в депутаты в одномандатном округе – двадцати размеров минимальной заработной платы. Собственные средства партии, кандидата в депутаты в одномандатном округе, которые перечисляются на соответствующий счет, не подлежат ограничениям по сумме и количеству перечислений. Запрещается делать добровольные взносы в избирательный фонд: иностранцам и лицам без гражданства; анонимным пожертвователям (без указания в платежном документе сведений, предусмотренных частью четвертой этой статьи).

В соответствии с законом, выдвижение кандидатов в депутаты партиями начинается за девяносто и заканчивается за семьдесят девять дней до дня голосования. Одно и то же лицо может быть включено в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и выдвинуто лишь в одном из одномандатных избирательных округов в порядке выдвижения партией или в порядке самовыдвижения.

Кроме того, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, до представления документов Центральной избирательной комиссии для регистрации кандидатов в депутаты вносит в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежную закладную в размере двух тысяч минимальных размеров заработной платы. Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе, кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения, до представления документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежную закладную в размере двенадцати минимальных размеров заработной платы.

В соответствии с законом, запрещается использование помещений органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления для проведения предвыборной агитации за счет средств избирательных фондов партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе. Запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности. Запрещается размещение политической рекламы в одном блоке с коммерческой или социальной рекламой.

Размещение носителей политической рекламы на внешней поверхности и внутри транспортных средств общественного пользования, в том числе такси, размещение политической рекламы в зданиях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, а также распространение материалов предвыборной агитации, в том числе политической рекламы через телерадиотрансляционные или другие информационные сети извещения пассажиров и информационные табло в помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, в транспортных средствах общественного пользования запрещается.

Этим законом запрещается распространение заведомо недостоверных или клеветнических сведений о партии - субъекте избирательного процесса или о кандидате в депутаты, недостоверный или клеветнический характер которых установлен в судебном порядке.

В соответствии с законом, в случае установления судом при рассмотрении избирательного спора повторного или единоразового грубого нарушения средством массовой информации требований этого Закона суд принимает решение о временной (до окончания избирательного процесса) остановке действия лицензии или о временном запрещении (до окончания избирательного процесса) выпуска печатного издания.

Законом также запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств или бесплатно или на льготных условиях товаров (кроме товаров, которые содержат визуальные изображения названия, символики, флага партии, при условии, что стоимость таких товаров не превышает три процента минимального размера заработной платы), услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей. Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям средств или бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных ценностей, которое сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию или кандидата в депутаты или с упоминанием названия партии или имени кандидата, считается непрямым подкупом избирателей.

Кандидаты в депутаты, включенные в избирательный список партии, которая получила менее пяти процентов голосов избирателей, в отношении к суммарному количеству голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки партий, права на участие в распределении депутатских мандатов не имеют. Депутатские мандаты распределяются между избирательными списками партий пропорционально к количеству полученных голосов избирателей кандидатами в депутаты, включенными в избирательные списки партий.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».