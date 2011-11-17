Главное на 17 ноября (вечер)

Финансы

Тенденция увеличения процентных ставок по депозитам сохраняется - эксперт

Тенденция увеличения процентных ставок на рынке депозитов физических лиц сохраняется, причем в основном по вкладам в национальной валюте Украины.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «данная тенденция является вполне закономерной, поскольку банкам крайне необходимы денежные ресурсы, и средства населения являются одним из главных способов привлечения таких ресурсов». Помимо традиционных долгосрочных (годовых) депозитных вкладов банки заинтересованы в так называемых "коротких деньгах". Отдельные банки заметно повысили процентные ставки по срочным депозитам сроком размещения на 1 месяц.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, на конец прошлой недели процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 13% годовых (средняя – 8,93%); 3 месяца – от 5,5 до 20% (средняя - 11,35%); 6 месяцев – от 7,5 до 19% (средняя – 13,18%); 12 месяцев – от 10,5 до 18,28% (средняя - 14,28%).

По информации эксперта, по вкладам в долларах США установились такие ставки: на срок 1 месяц – от 0,75 до 6,5% годовых (средняя - 3,64%); 3 месяца – от 1,35 до 8% (средняя – 5,04%); 6 месяцев – от 1,35 до 8,5% (средняя - 5,77%); 12 месяцев – от 2,50 до 9% (средняя - 6,45%). По депозитам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,5 до 5,5% годовых (средняя - 2,42%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,41%); 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 4,07%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,78%).

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До конца года в Киеве откроют еще два автоматизированных разрешительных центра

До конца этого года в Киеве планируется открыть еще два, уже районных, полностью автоматизированных разрешительных центра, наподобие Единого городского центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО во время круглого стола «Станет ли Киев Клондайком для малого и среднего бизнеса?», организованного Институтом Горшенина и Фондом «Эффективное управление» в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года».

"Мы планируем до конца года открыть два таких административных центра в районах – один на левом берегу в Деснянском районе, другой на правом - в Соломенском. Эти центры также будут полностью автоматизированы и позволят гражданам получать различные разрешения и согласования“, - сказал Р.КРАМАРЕНКО .

Новые центр разместят в зданиях районных госадминистраций. В дальнейшем их откроют во всех районах столицы.

“Мы планируем, когда весь процесс уже будет запущен, дать возможность в этих разрешительных центрах выдавать то, что выдается в городском. Чтобы люди ехали не в одну точку, а в 11”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

По его информации, на прошлой неделе в Едином городском разрешительном центре было зафиксировано максимальное количество людей, которые прошли за один день и получили разрешительную документацию – 820 человек.

Как сообщал УНИАН, 31 октября с.г. в Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной, 19-б, торжественно открыли Единый разрешительный центр. Официально он начал работу с 1 ноября.

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ТЭК

Янукович: переговоры с «Газпромом» о цене на газ продолжаются...

Напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставку газа в Украину продолжаются, однако говорить о результатах пока еще рано, заявил сегодня на встрече с журналистами в Одессе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который ознакомился в ходе рабочей поездки с работой «Евротерминала» Одесского морского торгового порта и новым стадионом футбольного клуба «Черноморец».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что «пока переговорный процесс продолжается, надо помнить о пословице: не говори гоп. Все, кто комментирует, - пусть будет это на их совести. Они далеки от этого процесса. Я это сознательно говорю. Сегодня мы как партнеры (с Россией – УНИАН) находимся в сложном переговорном процессе. Есть большое желание с обеих сторон найти приемлемое решение. Но рано говорить о любой цене. Хотя мы приблизились к решению этого вопроса. Но процесс не завершен – он продолжается ежедневно».

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что только «на протяжении этого дня имел по этому поводу два разговора. Рано утром имел разговор с участниками переговорного процесса со стороны Украины и по прибытии в Одессу опять звонил по телефону, заметив, что «есть вера в то, что мы способны выполнить эту непростую работу. Надо еще немного времени. Как только мы выйдем на приемлемое решение, безусловно, мы не будем держать его в тайне - сообщим обществу о достигнутых результатах».

При подходе к прессе на стадионе «Черноморец» журналистам было разрешено задать три вопроса. Такая возможность была предоставлена представителям партгазеты «Заря региона», Одесской ГТРК и газеты облсовета «Одеські вісті».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября т.г. источник в правительстве Украины сообщил журналистам, что Украина и Россия договорились о новой цене на газ, и подписание соответствующих документов о фиксации этой цены ожидается в ближайшие дни.

«Есть договоренность о новой цене. В ближайшие дни ожидается подписание соответствующих документов», - сказал источник.

При этом собеседник отметил, что до подписания планируется решить ряд технических вопросов в контексте проведения переговоров.

В то же время, официальный представить «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил УНИАН, что дата подписания новых документов по газу с Украиной пока не определена.

При этом С.КУПРИЯНОВ не подтвердил, но и не опровергнул информацию о том, что Украина и Россия договорились о цене на газ.

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Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл. на энергоэффективность

Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл. для реализации проектов по энергоэффективности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, ссылаясь на заявление председателя Госэнергоэффективности Николая ПАШКЕВИЧА.

«Доноры Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде готовы привлечь на повышение энергоэффективности украинской экономики около 1,5 миллиардов долларов США», – заявил Н.ПАШКЕВИЧ, комментируя результаты своего участия в заседании Ассамблеи вкладчиков Фонда, прошедшем на прошлой неделе в Лондоне.

По словам Н.ПАШКЕВИЧА, в рамках заседаний были утверждены первые 7 проектов финансирования для Украины. В частности, по модернизации системы центрального теплоснабжения (г. Тернополь), инвестиции в энергоэффективность предприятий централизованного отопления ТЭЦ в 10 украинских муниципалитетах среднего масштаба, модернизация системы центрального теплоснабжения (г. Житомир), модернизация ТЭЦ (г. Львов), модернизация систем водоснабжения и стоковых вод (г. Николаев), реконструкция системы центрального теплоснабжения (котельные по улицам Сошенко и Макарова Теплотрансервис (г. Ровно), энергоэффективный проект (г. Запорожье).

«Общая стоимость гранта на проекты составляет 31 млн. евро. Первоочередными являются проекты по усовершенствованию систем коммунального отопления и проекты, которые дают быстрый эффект в отрасли энергосбережения», - отметил Н.ПАШКЕВИЧ. Он также подчеркнул, что во время заседания ФРГ, Канада и Литва выразили желание приобщиться к работе Фонда. США, в свою очередь, поинформировали о готовности предоставить первый транш в размере 1,5 млн. евро.

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Фондовый рынок

Заявки на участие в конкурсах по продаже госпакетов «Захидэнерго» и «Киевэнерго» подала ДТЭК

Заявки на участие в конкурсах по продаже государственных пакетов акций «Захидэнерго» и «Киевэнерго» подало ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, г. Донецк).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компаний.

Как сообщал УНИАН, на конкурсы по продаже 45,103% государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго», по состоянию на середину сегодняшнего дня, пока что поступило по одной заявке. Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Напомним, сегодня, 17 ноября, последний день приема заявок на конкурсы по продаже госпакетов "Захидэнерго" и "Киевэнерго", заявки будут приниматься до 18:00.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 ноября т.г.. на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" поступили заявки от четырех компаний, по "Захидэнерго" - от двух.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

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На покупку госпакета "Захидэнерго" поступила одна заявка, на "Киевэнерго" - две

На участие в конкурсе по продаже 45,103% государственного пакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» поступила одна заявка, на конкурс по продаже 25% акций «Киевэнерго» - две заявки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, сегодня, 17 ноября, был последний день приема заявок на конкурсы по продаже госпакетов "Захидэнерго" и "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, заявки на участие в конкурсах по продаже государственных пакетов акций «Захидэнерго» и «Киевэнерго» подало ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК, г. Донецк). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компаний.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукционов по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго». Приватизационные конкурсы состоятся 25 ноября 2011 г. Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

По состоянию на 10 ноября т.г.. на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" поступили запросы от четырех компаний, по "Захидэнерго" - от двух.

Ранее председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

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Соцполитика

Янукович обещает повысить стипендии до уровня прожиточного минимума

В 2012 году студенческие стипендии будут повышаться до уровня прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ сказал журналистам в Одессе. Он отметил, что именно такое повышение стипендий предусматривает законопроект о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЯНУКОВИЧА, «разработанным законопроектом о высшем образовании предусмотрено постепенное повышение стипендии до прожиточного минимума. У нас сегодня прожиточный минимум 976 гривень. Вот мы намерены приближаться к этой цели, которую давно ставили».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что общими усилиями создаются наиболее благоприятные условия для учебы молодежи. В частности, «сегодня в Харькове открывается прекрасное студенческое общежитие более чем на 1200 мест. Причем таких общежитий в ближайшее время будет открыто шесть. Хотя мы понимаем, что нужно в 2-3 раза больше».

«В целом молодежная программа заслуживает внимания со стороны государства, что мы и будем делать, несмотря на то, что Украина переживает, как и весь мир, непростые, кризисные времена», - сказал глава государства.

«Но в этом году нами достигнут рост ВВП в объеме 5,5%, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, благодаря чему ни разу не сорваны социальные выплаты населению, зарплаты, пенсии. И постепенно понемногу их повышаем: не так, как хотелось бы, но доходы растут».

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Азаров хочет создать пакет обязательных социальных лекарств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым создание пакета обязательных социальных лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по вопросам рынка лекарственных средств сегодня в Киеве.

«Я уже поручал Министерству здравоохранения разработать обязательный ассортимент социально ориентированных лекарственных средств отечественного производства, которые должны быть в обязательном порядке в аптеках», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что до сих пор Минздрав не сделал этого.

При этом Н.АЗАРОВ заявил, что в размещенном на сайте министерства проекте пакета, включающего такие лекарства, нет упоминания о том, что это должны быть лекарства украинского производства.

Он еще раз отметил, что наращивание собственного производства лекарств является главной целью правительства.

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Чернобыльцы Львовской области объявили бессрочную акцию протеста

Чернобыльцы Львовской области приняли решение не прибегать к голодовке для борьбы за выплату пенсий, но в то же время объявили бессрочную акцию протеста, которую прекратят после удовлетворения их требований.

Об этом сообщила УНИАН председатель Львовского областного благотворительного фонда «Дети Чернобыля Львовщины» Валентина БУРЕНОК.

„Ми намерены были начать сегодня голодовку, но состояние здоровья большинства чернобыльцев вызывает обеспокоенность, и мы приняли решение прибегнуть к голодовке как к крайней мере. Решили проводить бессрочное пикетирование в помещении Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области. Ежедневно с 10.00 до 17.00 мы будем проводить здесь свою акцию”, - сказала В.БУРЕНОК.

По ее словам, представители пикетчиков сегодня занесли свои требования во Львовской облгосадминистрации, и „ждем реакции области”.

Комментируя предоставленную Пенсионным фондом во Львовской области информацию, согласно которой в этом году в результате судебных решений чернобыльцам уже дополнительно выплачено 11,4 млн. грн. пенсий, В.БУРЕНОК заметила, что «они не выплачивают ежемесячно пенсию. Может, они считают, что выплачено до ноября, а с ноября они перестали выплачивать пенсии согласно судебным решениям».

Сегодня несколько десятков чернобыльцев на протяжении рабочего дня находились в помещении управления Пенсионного фонда, продолжая акцию протеста, которую начали 16 ноября во Львове с требованиями выполнить решения судов, которые гарантируют надлежащие им выплаты.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, за 10 месяцев этого года в результате судебных решений чернобыльцам уже дополнительно выплачено 11,4 млн. грн. пенсий.

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Законодательство

ВР приняла Закон Украины «О государственной службе»

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О государственной службе».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что государственный служащий – гражданин Украины, который занимает должность государственной службы в государственном органе, органе власти Автономной Республики Крым или их аппарате, получает заработную плату за счет средств государственного бюджета, кроме случаев, определенных законом, и осуществляет установленные для этой должности полномочия, непосредственно связанные с реализацией задач и выполнением функций государственного органа или органа власти Автономной Республики Крым. Действие данного закона не распространяется, в частности, на: Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, первых заместителей и заместителей министров; народных депутатов Украины; Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека; депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, кроме избранных на должности в Верховной Раде Автономной Республики Крым, в которых они работают на постоянной основе; судей; работников прокуратуры, которым присваиваются классные чины; работников государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым и их аппарата, которые исполняют функции по обслуживанию. В законе содержится классификация должностей государственной службы. Среди прав государственного служащего, в частности, есть уважение к его личности, достоинству, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, сотрудников и других лиц, проведение служебного расследования по его требованию с целью снятия безосновательных, по его мнению, обвинений или подозрения. Также определены обязанности государственного служащего.

Законом предусмотрено, что в случае возникновения сомнения относительно законности предоставленного руководителем поручения государственный служащий имеет право требовать письменного подтверждения этого поручения, после получения которого обязан его выполнить. В этом случае государственный служащий освобождается от ответственности, если поручение будет признано незаконным в установленном порядке, кроме случаев выполнения явно преступного приказа. Руководитель в случае получения требования государственного служащего о предоставлении письменного подтверждения поручения обязан в письменном виде подтвердить или отменить соответствующее поручение.

Данным законом предусмотрено, что государственный служащий должен беспристрастно исполнять свои служебные обязанности независимо от партийной принадлежности и личных политических убеждений. Кроме того, государственный служащий не имеет права организовывать забастовки и принимать в них участие.

В соответствии с законом, право на государственную службу с учетом требований относительно уровня профессиональной компетентности, направленности подготовки (специальности) имеют граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, которые свободно владеют государственным языком.

На государственную службу не может поступить лицо, которое: по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена; имеет судимость за совершение преднамеренного преступления, если таковая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке; в соответствии с приговором суда лишено права заниматься деятельностью, связанной с исполнением функций государства, или занимать соответствующие должности; подвергалось административному взысканию за коррупционное правонарушение – в течение года со дня вступления в силу соответствующего решения суда; имеет гражданство другого государства. Не допускается назначение лиц на должности государственной службы, на которых они будут непосредственно подчинены близким лицам.

Лицо, которое поступает на государственную службу, обязано до назначения на должность государственной службы выйти из состава органа управления или наблюдательного совета предприятия или организации, целью которых является получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете общества (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственного общества), прекратить другую оплачиваемую или предпринимательскую деятельность, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту.

Пенсия государственным служащим назначается в размере 80 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, из которой оплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года – страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а лицам, которые на время обращения по назначению пенсии не являются государственными служащими, – в размере 80 процентов заработной платы государственного служащего, занимающего должность государственной службы соответствующей подгруппы и ранга по последней должности государственной службы. Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В случае изменения размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, осуществляется соответствующий пересчет максимального размера пенсии.

Дисциплинарными проступками госслужащего являются, в частности, проявление неуважения к государственным символам Украины; нарушение ограничений относительно участия государственного служащего в избирательном процессе, определенных избирательным законодательством; прогул, то есть отсутствие государственного служащего на рабочем месте более трех часов подряд на протяжении рабочего дня без уважительных причин; появление государственного служащего на рабочем месте в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. К государственным служащим применяются такие виды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; освобождение от должности государственной службы.

В соответствии с переходными положениями, этот закон, в случае его подписания Президентом Украины, вступает в силу с 1 января 2013 года.

По предложению председателя ВР Владимира ЛИТВИНА, Главному юридическому управлению ВР поручено при подготовке этого закона к подписанию разделить его на два закона – один из которых Закон Украины «О Государственной службе Украины, а второй – Закон «О внесении изменений в действующие законы Украины в связи с принятием Закона «О Государственной службе Украины».

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ВР приняла закон о выборах, предусматривающий смешанную избирательную систему

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О выборах народных депутатов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, от «Реформы ради будущего» - 19, от Народной партии – 20, внефракционных – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.

Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Кроме того, законом определено, что субъектами представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий являются политическая партия, депутатская фракция, которая зарегистрирована в аппарате ВР текущего созыва, и все политические партии – субъекты избирательного процесса.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Избранными в Верховную Раду считаются политическая партия, которая получила минимум 5% голосов избирателей, и кандидат по мажоритарному округу, который получил большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Завтра в Украине осадков не ожидается, днем до 4° тепла

18 ноября на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 4-9° мороза (на Южном побережье Крыма около 0°), днем 2-7° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. По г. Киеву температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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