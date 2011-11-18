ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «НБУ сделал «короткие» валютные депозиты еще менее привлекательными для банков» пишет: Нацбанк ужесточил резервирование по краткосрочным депозитам в иностранной валюте до 7,5%. Летом регулятор повысил данный показатель с 4 до 6%, тогда как по «длинным» валютным депозитам норматив резервирования, наоборот, был снижен с 4 до 2%…

http://delo.ua/finance/nbu-sdelal-korotkie-valjutnye-depozity-esche-menee-privlekatelny-168087/

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Также «Дело» в публикации «Укртелеком» остался без 3G-лицензии» пишет: Национальная комиссия по вопросам регулирования связи выдала лицензию на предоставление услуг мобильной связи ООО «ТриМоб». Именно в эту структуру «Укртелеком» собирается вывести активы, связанные с мобильной связью…

http://delo.ua/tech/ukrtelekom-ostalsja-bez-3g-licenzii-168100/

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«Дело» в публикации «Пиратство в Украине стало настоящим бизнесом с миллионным оборотом - Microsoft» пишет: по самым приблизительным подсчетам компании «Майкрософт Украина», ежегодно украинцы тратят $10 млн. за пиратское программное обеспечение, причем схемы работы в этом бизнесе напоминают нарко-диллеров…

http://delo.ua/ukraine/piratstvo-v-ukraine-stalo-nastojaschim-biznesom-s-millionnym-oborot-168098/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Автогражданка» лишится скидок», в котором пишет: автолюбители вскоре не смогут получить легальную скидку у страховых компаний при заключении договоров ОСАГО. Такой запрет предложен в новом законопроекте, уже направленном на первое чтение. В частности, документ упрощает получение возмещения ущерба здоровью пострадавшим в ДТП. Снизить цену полиса — до 60% — можно будет только за счет комиссионных платежей страховым агентов, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc/1818537

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рада сделала выборы», в котором пишет: ВР конституционным большинством приняла новый закон о выборах народных депутатов. Документ сокращает избирательную кампанию со 120 до 90 дней, запрещает участие в выборах блоков партий, повышает с 3% до 5% проходной барьер. Будущие парламентские выборы пройдут по смешанной системе. Единственным положением, из-за которого президент может вернуть закон в Раду, является возможность одновременного выдвижения кандидатов по партийным спискам и мажоритарным округам. Впрочем, депутаты договорились "устранить неточности", прежде чем направить закон Виктору Януковичу…

http://www.kommersant.ua/doc/1818351

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Издание «Экономические известия» в публикации «Европарламент разрешит ассоциировать» пишет: Комитет Европарламента по иностранным делам рекомендовал Еврокомиссии подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом до конца 2011 г. Решение комитета ляжет в основу будущей резолюции Европарламента, голосование по которой состоится на пленарной сессии в начале декабря. Депутаты Европарламента признают право Украины на европейскую перспективу, настаивая на соблюдении демократических стандартов…

http://state.eizvestia.com/full/evroparlament-razreshit-associirovat

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Таблетку опустят в цене», в котором пишут: пока весь цивилизованный мир экономит замещением оригинальных препаратов генериками, Украина пытается просто проконтролировать наценки на лекарства в аптеках, где их уровень доходит до 40% вместо разрешенных 10-15%…

http://markets.eizvestia.com/full/tabletku-opustyat-v-cene

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«Экономические известия» публикуют материал «Платинум Банк» продает лицензию», в котором пишут: «Платинум Банк» предложил на продажу приобретенный в начале текущего года банк «Восток», заранее вычистив его баланс. Впрочем, не только от лишних банковских лицензий избавится финучреждение - грядут изменения и в составе акционеров группы…

http://finance.eizvestia.com/full/platinum-bank-prodaet-licenziyu

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Газета «Сегодня» в публикации «На госслужбе повысят зарплаты, но заставят раз в год сдавать экзамен» пишет: при этом норму о льготном кредите на жилье из закона убрали…

http://www.segodnya.ua/news/14311120.html

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Также «Сегодня» в публикации «Билеты на Запад осели у спекулянтов, а "Укрзализныця" обещает добавить поездов» пишет: у "дельцов" можно купить билеты на Новогодние праздники во Львов - но на 60-70 гривен дороже…

http://www.segodnya.ua/news/14311118.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банковский "неликвид" выбросят на рынок» пишет: в Раде зарегистрирован закон о принципах продажи доли акций государства в капитализированных за время кризиса банках. Главным распорядителем остается Минфин, у него появится советник. Особенно не повезет экс-хозяинам банков...

http://economics.unian.net/rus/detail/110243

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Обещание Путина пенсионерам обернется новыми налогами» пишет: правительство РФ готово вводить новые налоги — иначе не справиться с обещанием Владимира Путина увеличивать пенсии, но не повышать пенсионный возраст…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1425171/nalog_na_populyarnost

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Также «Ведомости» в публикации «Центробанк может ограничить доходность банковских депозитов» пишут: Министерство финансов предлагает Центробанку регулировать размер ставок по вкладам физлиц. ЦБ может получить право устанавливать верхнюю и нижнюю границы доходности депозитов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1425168/vklad_minimalnyj

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Издание «Известия» в публикации «Евразийские комиссары получат статус федеральных министров» пишет: Россия, Белоруссия и Казахстан подпишут договор о создании Евразийской экономической комиссии. «Известия» узнали, как будет работать главный орган будущего Евразийского союза…

http://izvestia.ru/news/507125

(УНИАН)