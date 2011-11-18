Кабмин намерен перейти на электронный документооборот

Правительство, в рамках дерегуляции экономики, намерено постепенно перейти от бумажного документооборота на электронный.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в комментарии журналистам, сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера.

В качестве примера он привел существование в Украине большого количества реестров - от реестра прав собственности на недвижимость до реестра предприятий.

«В общении с государством представители бизнеса и отдельные граждане вынуждены постоянно получать всевозможные выписки, справки и т.д. Органы власти должны иметь доступ ко всем этим реестрам, и чиновник будет сам получать всю информацию. Человек не должен тратить время на хождение по инстанциям и длиннющие очереди. Если чиновнику для какого-то дела потребуется бумажная выписка, он должен зайти со своего компьютера в соответствующий реестр, распечатать нужную информацию и приобщить ее к делу», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, такую задачу поставил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, поэтому разработка соответствующей законодательной базы - среди правительственных приоритетов. При этом первый вице-премьер не уточнил запланированных сроков достижения вышеуказанной цели.

Он отметил, что планируется также сокращение бумажного документооборота и для процедур открытия и закрытия бизнеса.

Комментируя принятие 16 ноября Кабинетом министров модельного устава для обществ с ограниченной ответственностью, А.КЛЮЕВ сообщил, что это наиболее распространенная форма регистрации юридических лиц. По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, ООО составляют 36% от общего количества субъектов хозяйствования.

«Модельный устав позволит упростить процедуру образования нового предприятия. Если этот, скажем так, рамочный устав подходит основателям нового бизнеса, они смогут принять его как собственный учредительный документ. Это практика законодательства европейских стран», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, правительство также намерено разработать модельные уставы для других организационных форм предпринимательской деятельности.