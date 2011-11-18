Главное на 18 ноября (день)

Земельная реформа

Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение правительственный законопроект о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, перед этим в парламенте было проведено рейтинговое голосование, во время которого правительственный законопроект набрал больше всего голосов, – 240 из 335.

За законопроект о рынке земли депутата из фракции Партии регионов Григория СМИТЮХА проголосовало 6 из 335 народных депутатов, а за законопроект внефракционного Олега ЛЯШКО проголосовал лишь один народный депутат из 334.

После этого было принято решение, чтобы рабочая группа доработала правительственный законопроект для его повторного рассмотрения в первом чтении на заседании ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН после обсуждения данных законопроектов отметил, что в парламенте в очередной раз «выпустили пар», но в то же время «очень мало было профессионального разговора».

Финансы

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 268 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Налоговый кодекс. Ими, в частности, предусмотрено, что в случае передачи в аренду или концессию целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия налогоплательщик - арендатор или концессионер после принятия целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия в аренду или концессию приобретает все права и обязанности относительно погашения денежных обязательств или налогового долга, которые возникли у государственного или коммунального предприятия до передачи целостного имущественного комплекса в аренду или концессию.

Также законом предусмотрено, что получение имущества в концессию не меняет налоговых обязательств концессионера. При этом концессионер увеличивает сумму расходов на сумму начисленного концессионного платежа по результатам налогового периода, в котором осуществляется такое начисление.

Кроме того, в Налоговый кодекс внесены изменения о том, что на период действия порядка налогообложения доходов от страховой деятельности, предусмотренного этим пунктом, доходы страховщика от другой деятельности, не связанной со страховой деятельностью, а также доходы, полученные страховщиком-цедентом в отчетном периоде от перестраховщиков по договорам перестрахования, уменьшены на сумму осуществленных страховщиком-цедентом страховых выплат (страхового возмещения) в части (в пределах долей), в которой перестраховщик несет ответственность в соответствии с заключенными со страховщиком-цедентом договорами перестрахования, облагаются налогом в порядке, сроки и по правилам, предусмотренными этим Кодексом, и по ставке, определенной в соответствии с пунктом 151.1 статьи 151 этого Кодекса.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Энергетика Дочерняя компания «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (№656 от 27 октября) объявила о прекращении своей деятельности и присоединении к «Нафтогазу».

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер».

«Газ Украины»… сообщает о прекращении своей деятельности и присоединении к правопреемникам: НАК «Нафтогаз Украины» и дочернему предприятию «Будивельнык» НАК «Нафтогаз Украины», - отмечено в сообщении.

Претензии кредиторов принимаются до 20 января 2012 года.

Заявки на участие в конкурсе по продаже 25-процентного госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго»; заявку на участие в конкурсе по продаже 45,103% госпакета «Захидэнерго» также подала компания ДТЭК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Вчера был последний день приема заявок на объявленные ФГИУ конкурсы по продаже акций данных энергокомпаний, названия компаний – потенциальных участников были обнародованы сегодня Фондом после раскрытия их заявок.

Украина в январе-октябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 57,9%, или 1,829 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2010 года – до 4,987 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В октябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 82,4%, или на 339,5 млн. кВт/ч, по сравнению с октябрем 2010 года – до 751,6 млн. кВт/ч.

В январе-октябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3,1 раза, или на 1,687 млрд. кВт/ч, – до 2,469 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 4,6 раза – до 1,865 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 1,8 раза, до 571,7 млн. кВт/ч.

В октябре ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении поставила в Польшу 25,4 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-октября т.г. вырос до 536 млн. кВт/ч против 19,9 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,927 млрд. кВт/ч, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Строительство и ЖКХ

В Киеве на строительстве Подольского моста в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 3 тысячи тонн.

Как сообщил УНИАН информированный источник, инцидент произошел сегодня около 11.00.

На месте работают спасательные подразделения.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК считает, что решить проблему бесперебойного горячего водоснабжения можно с помощью установки индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Горячее водоснабжение... Оно не решится никогда до тех пор, пока мы не сделаем систему, которая дает нам возможность перейти на индивидуальные двухконтурные тепловые пункты в каждом подъезде, которые дают тепло и горячую воду всегда и регулируют температуру. Такие предложения у нас есть, и проекты такие в государстве реализуются», - сказал министр.

Общая сметная стоимость реконструкции Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» оценивается в около 800 млн. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Общая сметная стоимость сейчас просматривается в размере около 800 млн. грн. на все три очереди строительства. Строительство будет осуществляться ритмично. Мы рассчитываем, что в 2012 году — первая очередь, а в 2013 году мы закончим строительство этой больницы», - сказал премьер-министр.

Он уточнил, что летом 2012 года планируется ввести в действие первую очередь больницы в составе Центра по пересадке костного мозга и детской онкогематологии. В целом строительство рассчитано примерно на два года.

«Структура выделяемых средств предусматривает приобретение оборудования и одновременно строительные работы, поскольку технология оборудования корпуса предусматривает одновременную установку оборудования с проведением строительных работ. Именно поэтому часть средств выделяется не только на строительство, но и на оборудование», - добавил Н. АЗАРОВ.

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