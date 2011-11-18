Президент уволил Гавриша с должности первого заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Степана ГАВРИША с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. С.ГАВРИШ уволен в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Как сообщал УНИАН, В.ГАВРИШ был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО 18 января 2008 года.

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