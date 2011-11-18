Власти Киева предупреждают о намерении в ближайшее время частично перекрыть Майдан Незалежности в связи с проведением работ по монтажу главной елки страны.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, в этом году новогодняя елка впервые будет из искусственного материала. По информации специалистов, ввиду этого необходимо больше времени для ее монтажа, украшения и проведения необходимых испытаний. Также нужно предварительно подготовить территорию, на которой будет размещено новогоднее дерево: установить ограждения, автокраны и вышки. Учитывая погодные условия, срок установления главного новогоднего украшения города составляет 21 день.

Для безопасности пешеходов на время выполнения указанных работ центральная площадь Киева будет частично перекрыта.

Городские власти просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с установлением главной новогодней елки.

По данным КГГА, искусственное дерево будет достигать 40 метров в высоту и будет иметь вес 44 тонны. Для монтажа елки буден использован металлический каркас, на котором будут фиксированы искусственные элементы новогоднего дерева.

К монтажу будет привлечено 4 вышки и 2 автокрана. Всего предусмотрено использовать 550 кг освещения – разнообразных гирлянд и украшений.