ЕЭП будет открыт для присоединения других государств – декларация РФ, Казахстана и Беларуси

Москва. Единое экономическое пространство (ЕЭП) России Беларуси и Казахстана на любом этапе своего формирования и функционирования будет открыто для присоединения других государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в Декларации о евразийской экономической интеграции, которую сегодня в Кремле подписали Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

«ЕЭП на любом этапе своего формирования и функционирования будет открыт для присоединения других государств, разделяющих цели и принципы Союза и готовых к их реализации», - отмечается в документе.

Также Президенты заявляют о вступлении в силу международных договоров, формирующих правовую основу ЕЭП, которое начнет работать с 1 января 2012 года и обеспечит свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

В документе отмечается, что ЕЭП основывается на принципах соблюдения общепризнанных норм международного права, включая уважение суверенитета и равенства государств, утверждения основополагающих прав и свобод человека, правового государства и рыночной экономики.

В своем практическом сотрудничестве государства ЕЭП руководствуются нормами и правилами Всемирной торговой организации и подтверждают важность присоединения всех трех государств к этой Организации.

В рамках ЕЭП планируется взаимодействия по следующим основным направлениям: обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; формирование согласованной промышленной, транспортной, энергетической и аграрной политики, углубление производственной кооперации, включая возможное создание совместных транснациональных корпораций; дальнейшее сближение, гармонизация национальных законодательств, а также их унификация в сферах, определенных соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Единого экономического пространства; разработка и осуществление согласованной экономической политики, переход к согласованию параметров основных макроэкономических показателей государств-членов, углубление сотрудничества в валютной сфере; углубление сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности во всех ее аспектах; сотрудничество в вопросах миграционной политики; обеспечение совместимости стандартов образования; всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парламентов и деловых сообществ, контактов между людьми; дальнейшее развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, формирование эффективных структур межрегионального взаимодействия; совершенствование и развитие наднациональных институтов; развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны будут стремиться завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и на этой основе создать Евразийский экономический союз.