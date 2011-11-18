Из-за падения крана в Днепр попали горюче-смазочные материалы

В Киеве в результате падения плавучего крана на строительстве Подольского мостового перехода произошло излияние горюче-смазочных материалов в Днепр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В настоящее время Государственная экологическая инспекция Украины ликвидирует последствия аварии на реке Днепр. Отобраны пробы на месте аварии. Совместно с работниками МЧС проводятся работы по недопущению дальнейшего разливания материалов по Днепру.

По предварительной информации, плавучий кран, который эксплуатировался для монтажа арок мостоперехода, принадлежит компании «Планета-Мост», сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около Гаванского моста на строительстве Подольского моста в реку Днепр упал кран грузоподъемностью 3 тыс. тонн.