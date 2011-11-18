Анонс на 21 ноября

* Конференция на тему: «100 дней спустя: результаты объединения ПУМБ и Донгорбанк». Вопросы: Объединение ПУМБ и Донгорбанк: основные достижения; Стратегия развития ПУМБ: дальнейшие шаги; Презентация результатов работы и финансовых результатов за 9 месяцев. Участники: Константин Вайсман, председатель Правления ПУМБ; Илья Архипов, председатель Наблюдательного совета ПУМБ.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Дешевый газ для Украины - пожелание или реальность?». Участники: председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик; замдиректора по научной работе Института газа НАН Украины Виктор Жовтянский.

* В информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция на тему: «Нехватка жилья для болельщиков ЕВРО-2012: заблуждения властей и реалии рынка». В ходе пресс-конференции представители Центра потребительского контроля «ЧЕК» анонсируют результаты исследования рынка гостиничных услуг на маршрутах следования гостей ЧЕ-2012.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Цена пребывания Черноморского флота России в Крыму». Участники: директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец.

* Состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной церемонии награждения "Ukrainian travel awards 2011 - открой Украину". Участники: первый зам. министра курортов и туризма АРК Крым Александр Лиев; председатель государственного агентства Украины по туризму и курортам Дмитрий Заруба; вице-президент Ассоциации курортологов и физиотерапевтов Украины Бронислав Омецинский; президент Ассоциации малых отелей и апартаментов Украины Елена Шаповалова; певица Злата Огневич; шеф-редактор "Украинской туристической газеты" Яна Слабинская.

* Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства будет проводить общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» (реестр. № 8757).

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63