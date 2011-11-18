ЕС не отменял запланированного на 19 декабря саммита с Украиной - Тейшейра

Варшава. Европейский Союз не принимал решения об отмене запланированного на 19 декабря саммита с Украиной в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сегодня в Варшаве сказал председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕРА.

Он отметил, что ЕС определил дату декабрьского саммита, заметив, что, по его данным, ничего в этом деле пока не изменилось.

"Прогнозируется, что состоится", - сказал он.

"Саммиты не должны обязательно происходить лишь когда есть позитивная атмосфера", - добавил посол ЕС в Киеве, заметив, что это ежегодное событие.

В то же время Ж.ТЕЙШЕРА не исключил возможности, что европейские политики из-за до сих пор нерешенного дела заключенной в тюрьму уже более трех месяцев Юлии ТИМОШЕНКО могут отказаться от проведения декабрьского саммита с Украиной, но не уточнил, когда может быть принято окончательное решение и от чего это будет зависеть.

"Я не знаю, все может быть в жизни... это не мое решение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к семи годам лишения свободы была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, что должно было обеспечить ее освобождение и парафирование договора об ассоциации между Украиной и ЕС на декабрьском саммите.

Представитель Польского Президентства в ЕС на условиях анонимности сказал агентству УНИАН, что в таких условиях европейские политики могут отменить запланированный на 19 декабря саммит в Киеве.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, комментируя дело, назвал все еще возможным парафирование документа, но, по его словам, это будет зависеть от внутренней ситуации в Украине.