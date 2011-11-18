Главное на 18 ноября (вечер)

Финансы

НБУ ужесточил нормы резервирования для банков по краткосрочным депозитам в инвалюте

Национальный банк Украины повысил нормы обязательных резервов по краткосрочным средствам и депозитам юридических и физических лиц в иностранной валюте с 6% до 7,5%.

Это предусмотрено в постановлении регулятора от №407, которое вступит в силу 30 ноября 2011 года.

При этом норма резервирования по депозитам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц в инвалюте осталась на уровне 8%.

Норматив резервирования по долгосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в иностранной валюте, а также по средствам, привлеченным от нерезидентов в инвалюте, установлен на уровне 2%.

Норматив резервирования по всем привлеченным средствам в гривне составляет 0%.

На сегодня действует норма, согласно которой банки должны перечислять ежедневно на отдельный счет в НБУ 100% суммы сформированных обязательных резервов. С 30 ноября регулятор смягчает эту норму и разрешает перечислять на отдельный счет в НБУ 70% суммы резервов, а остаток – на корреспондентский счет комбанка в НБУ. При этом на начало каждого дня на корсчете должна быть сумма не меньше 25% суммы резерва.

Согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке, использовать в течение дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.

Свои действия регулятор мотивирует тем, что «нестабильность международных финансовых рынков обусловливает необходимость заблаговременной минимизации связанных с ней рисков». В НБУ утверждают, что эти риски начали проявляться с третьего квартала т.г. в экономике страны. В частности, это проявлялось в увеличении спроса на иностранную валюту, а также в увеличении доли вкладов в иностранной валюте в структуре банковских депозитов.

В Нацбанке подчеркивают, что усилия регулятора направлены на дедолларизацию экономики и создание преференциальных условий резервирования под средства, привлеченные в национальной валюте.

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Ставки ряда налогов и сборов пересмотрят

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 243 народных депутата из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, в проекте предлагается увеличить ставки по таким налогам и сборам: акцизный налог; сбор за первую регистрацию транспортного средства; экологический налог; плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых; плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; налог за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена; сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины; сбор за специальное использование воды; сбор за специальное использование лесных ресурсов.

Расчеты по предлагаемому пересмотру ставок налогов и сборов выполнены с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции и в соответствии с постановлением Кабинета министров «Об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год».

Так, учитывая сферы применения налогов и сборов, ставки акцизного налога, сбора за первую регистрацию транспортного средства, экологического налога, налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, и сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2011 году увеличены на 8,9 процента.

Ставки платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, сбора за специальное использование воды и сбора за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции в 2011 году увеличены на 11,3 процента.

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Спрос на валюту на межбанке снизился на 34,6%, в наличном сегменте — на 29,5% - НБУ

В октябре на межбанковском валютном рынке Украины среднедневной чистый спрос на иностранную валюту уменьшился по сравнению с сентябрем на 34,6%, а на наличном его сегменте - на 29,5%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом указывается, что в октябре поступления иностранной валюты от нерезидентов превысили переводы в их пользу на 0,8 млрд. долл. США (в эквиваленте).

В течение месяца Нацбанк осуществлял операции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты. В частности, им была продана иностранная валюта для поддержки платежей НАК «Нафтогаз Украины» по ее внешним контрактам, что способствовало своевременному расчету компании за импортированный природный газ с одновременным сохранением прогнозируемой курсовой динамики гривни.

Отрицательное сальдо интервенций НБУ в октябре составило почти 1,5 млрд. долл. США, что на 24,9% меньше, чем в сентябре.

Объем международных резервов уменьшился на 788,2 млн. долл. США - до 34 162,3 млн. долл. США (в эквиваленте).

В течение месяца рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичным операциям снизился на 0,14% - до 8,0094 грн./долл. США, а по операциям продажи наличных долларов США - на 0,13% - до 8,0515 грн./долл. США.

Официальный курс гривни в октябре снизился относительно доллара США на 0,05% - до 7,9770 грн./долл. США, евро - на 4,06% - до 11,2954 грн./евро, российского рубля - на 6,67% - до 2,6681 грн./10 рублей.

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Янукович одобрил изменения к Налоговому кодексу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (№8521).

Законом определены четыре группы предпринимателей, которые смогут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных лиц и платят от 10 до 100 грн. в месяц налога и занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг.

Ко второй группе предпринимателей, к которым применяется упрощенная система, относятся физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн. грн. и имеют право нанимать 10 лиц. Для таких предпринимателей уплата налога определена на уровне от 20 до 200 грн.

К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода, который не превышает 3 млн. грн., и количеством наемных лиц до 20 человек. Эти предприниматели должны платить налог на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность.

К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем дохода которых не превышает 5 млн. грн., и они могут нанимать 50 человек. Они будут платить налог на уровне 3% или 5%.

Законом предусмотрено, что под бытовыми услугами населению, которые предоставляются первой и второй группами плательщиков единого налога, понимаются такие виды услуг: изготовление обуви по индивидуальному заказу; услуги по ремонту обуви; изготовление швейных изделий по индивидуальному заказу; изготовление изделий из кожи, меха, изготовления нижней одежды по индивидуальному заказу; изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальному заказу; изготовление головных уборов по индивидуальному заказом; дополнительные услуги к изготовлению изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий; изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту трикотажных изделий; изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий; изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий.

Кроме того, в этом перечне: изготовление мебели по индивидуальному заказу; услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели; изготовление плотничьих и столярных изделий по индивидуальному заказу; техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальному заказу; услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры; услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов; услуги по ремонту часов; услуги по ремонту велосипедов; услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов; изготовление металлоизделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий; изготовление ювелирных изделий по индивидуальному заказу; услуги по ремонту ювелирных изделий; прокат вещей личного пользования и бытовых товаров; услуги по выполнению фоторабот; услуги по обработке пленок; услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий; услуги по чистке и окрашиванию текстильных, трикотажных и меховых изделий; дубление меховых шкур по индивидуальному заказу; услуги парикмахерских; ритуальные услуги; услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством; услуги домашней прислуги; услуги, связанные с чисткой и уборкой помещений по индивидуальному заказу.

Не могут быть плательщиками единого налога, в частности, субъекты ведения хозяйства (юридические лица и физические лица - предприниматели), которые осуществляют: деятельность по организации и проведению азартных игр; обмен иностранной валюты; производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин); добычу, производство, реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе органогенного образования; добычу, реализацию полезных ископаемых; деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, которая осуществляется страховыми агентами, определенными Законом “О страховании”, сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами; деятельность по управлению предприятиями; деятельность по предоставлению услуг почты и связи; деятельность по продаже предметов искусства и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата; деятельность по организации и проведению гастрольных мероприятий.

В соответствии с законом, плательщики единого налога освобождаются, в частности, от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по таким налогам и сборам: налогу на прибыль предприятий; налогу на доходы физических лиц в части доходов (объекта налогообложения), полученных в результате хозяйственной деятельности физического лица и уже обложенных налогом; налогу на добавленную стоимость с операций по поставкам товаров, работ и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, кроме налога на добавленную стоимость, который платится физическими лицами и юридическими лицами, выбравшими ставку единого налога; земельному налогу, кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются ими для осуществления хозяйственной деятельности; сбору за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности; сбору на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

В законе определен порядок выбора либо перехода на упрощенную систему налогообложения, либо отказа от упрощенной системы налогообложения.

В законе определен порядок избрания либо перехода на упрощенную систему налогообложения, либо отказа от упрощенной системы налогообложения.

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ТЭК

Цена на российский газ для Украины должна составлять 200-230 долл. – эксперты

Цена на поставляемый ОАО «Газпром» природный газ для Украины должна быть на уровне от 200 до 230 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили энергетические эксперты сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам председателя правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерия БОРОВИКА, цену на поставляемый в Украину газ очень легко высчитать по понятной схеме.

«Берем среднерыночную стоимость газа в Европе, это где-то 400-450 долл., отнимаем 100 долл. скидки, согласно харьковским соглашениям, отнимаем транспортировочное плечо и отнимаем преференции по транзитной ставке. Таким образом, получается не больше 200 долл.», - сказал он.

При этом эксперт добавил, что «цена для стратегического партнера должна быть 200 долларов". "Этого нет, потому что у людей, которые ведут переговоры от Украины, есть личные интересы», - сказал В.БОРОВИК.

В свою очередь, как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр ТОДИЙЧУК, 220-230 долл. за тыс. куб. м является реальной ценой на поставляемый в Украину газ.

«Цена в 220-230 долл. за тыс. куб. м российского газа для Украины справедливая и объективная», – отметил он.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

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Роботу ВСК по расследованию обстоятельств деятельности компании «Ливелла» прекратили

Верховная Рада Украины прекратила деятельность Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла» и других связанных с ней юридических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заслушивания отчета председатель комиссии Роман ЗВАРИЧ отметил, что в результате использования государственных гарантий защиты иностранных инвестиций к компании «Ливелла» и другим связанным с ней предприятиям на основании решения суда, за 2010 год государственный бюджет недополучил значительные средства.

В частности, по его словам, действия органов государственной и судебной власти привели к причинению государству только в 2010 году значительных убытков в виде непоступления в бюджет обязательных налогов и сборов на сумму 2,892 млрд. грн.

Комиссия предлагала парламенту обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести надлежащее расследование всех изложенных фактов и привлечь должностные лица к юридической ответственности.

Предлагалось продолжить роботу ВСК еще на три месяца. Однако это предложение поддержали только 56 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале. Таким образом робота ВСК автоматически считается прекращенной.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 12 мая т.г. создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла».

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Россия просит Францию помочь в придании «Южному потоку» приоритетного статуса в ЕС

Москва. Россия просит Францию оказать содействие в придании проекту «Южный поток» приоритетного статуса в Европейском союзе.

Об этом говорится в итоговом документе XVI заседания российско-французской комиссии по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Российская сторона обратилась к Франции с просьбой оказать содействие в придании проекту «Южный поток» статуса «проекта Европейского интереса», а также заключении между Россией и ЕС международного Соглашения о сотрудничестве в реализации трансграничных инфраструктурных проектов по экспорту природного газа из Российской Федерации в ЕС и совместной работе электроэнергетических систем», говорится в документе.

Франция подчеркнула, что будущее соглашение между Россией и ЕС призвано создать прозрачные и благоприятные рамки для обеспечения энергобезопасности России и ЕС.

Стороны поддерживают сотрудничество между ОАО «Газпром» и компанией «Тоталь» по проекту освоения Штокманского газоконденсатного месторождения и подчеркнули необходимость принятия до конца года инвестиционного решения по этому приоритетному проекту. Французская сторона полагает, что, учитывая высокую стоимость проекта, разработка Штокмановского месторождения потребует также внесения изменений в налоговые условия, включая, в частности, освобождение от сборов на добычу и от экспортных сборов.

Также отмечен успешный ход реализации проекта разработки Харьягинского месторождения компаниями ОАО «Зарубежнефть», компанией «Тоталь» и другими акционерами. Стороны дали положительную оценку вхождению компании «Тоталь» в акционерный капитал ОАО «Ямал-СПГ» и ОАО «НОВАТЭК».

Стороны приветствовали успешное развитие сотрудничества компании «Тоталь» и ОАО «Новатэк» в рамках деятельности совместного предприятия по реализации проекта проведения технико-экономического обоснования и разработки Термокарстового газоконденсатного месторождения.

Как сообщал УНИАН, ранее Евросоюз отказал "Газпрому" в особом правовом статусе для газопровода "Южный поток".

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Строительство

Украина до конца 2013 года согласует с РФ арендную стоимость земли для Черноморского флота

Кабинет министров Украины постановлением № 1172 от 16 ноября 2011 года утвердил критерии распределения дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов в результате размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории г. Севастополя и Автономной Республики Крым.

Текст соответствующего постановления размещен на Правительственном портале.

В то же время правительство поручило Государственному агентству земельных ресурсов, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Фонду государственного имущества до 2013 года завершить согласование документов по инвентаризации и нормативной денежной оценке земельных участков, которые используются Черноморским флотом Российской Федерации на территории Украины.

Правительство также рекомендовало соответствующим органам местного самоуправления Крыма провести денежную оценку земельных участков, которые используются ЧФ РФ на территории Украины, и установить размер арендной платы за пользование такими земельными участками на уровне 3% их нормативной денежной оценки на 2013 год и 4% - для расчета на 2014 и последующие годы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

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Процедуру установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги усовершенствуют

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно процедуры установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что порядок доведения до потребителей информации о перечне жилищно-коммунальных услуг, структуре цен/тарифов, изменении цен/тарифов с обоснованием его необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В случае изменения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги исполнитель/производитель не менее чем за 15 дней до введения их в действие сообщает об этом потребителям со ссылкой на решение соответствующих органов.

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Соцполитика

Азаров обещает инвалидам-чернобыльцам повышения пенсий до 3-4 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины рассматривает возможность повышения пенсий инвалидам-чернобыльцам до 3-4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе посещения городского центра радиационной защиты от последствий Чернобыльской катастрофы.

«Поднимем пенсию чернобыльцам-ликвидаторам инвалидам І группы, ІІ группы, ІІІ группы. Потом пойдем дальше», - пообещал Н.АЗАРОВ.

Он объяснил, что Кабмин рассматривает возможность выплаты пенсий инвалидам І группы на уровне 4 тыс. грн., ІІ - 3,5 тыс. грн., ІІІ - 3 тыс.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что и в последующие годы правительство намерено повышать пенсии чернобыльцам, а также проводить реконструкцию больниц для них по всей Украине.

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Промышленность

«Укрспецэкспорт» поставил в Ирак первый из шести украинских АН-З2

18 ноября украинский самолет АН-32 прибыл в Ирак в соответствии с украино-иракским межправительственным соглашением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной корпорации «Укрспецэкспорт».

Как отмечают в пресс-службе корпорации, АН-32 приземлился в международном аэропорту «Багдад», где состоялась его официальная передача Министерству обороны Республики Ирак.

«Это – первый самолет из шести, которые Украина должна поставить в Ирак в рамках соглашения. Второй АН-32 будет отправлен в Ирак в начале декабря текущего года, остальные – в 2012 году. Выполнение контракта происходит своевременно и в полном соответствии установленным договоренностям»,- говорится в сообщении «Укрспецэкспорта».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Украина подписала с Ираком контракт на поставки товаров военного назначения и предоставления услуг в сфере военно-технического сотрудничества на сумму более 550 млн. дол.

Справка УНИАН. Многоцелевой самолет Ан-32, разработанный КБ им. Антонова, предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней дальности. Самолет может использоваться в условиях знойного климата и климатических особенностей, характерных для Ирака.

Благодаря своей конструкции и мощным двигателям, размещенным на поверхности крыла, может делать взлет и посадку на грунтовых аэродромах с короткой взлетной полосой. Самолет оборудован устройствами для автоматического выполнения погрузочно-разгрузочных работ; имеет высокую маневренность при полетах на аэродромах со сложными подходами, а также высокогорных аэродромах, размещенных на высотах до 4 500 метров над уровнем моря.

Самолет можно использовать для перевозки людей, раненых, а также десантирования парашютистов и грузов.

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В Украине ускорился рост индекса производства базовых отраслей

В Украине в октябре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 11,4% в годовом выражении против 10,5% в сентябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

За январь-октябрь т.г. прирост ИПБО составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В НБУ основной причиной улучшения показателя называют значительное наращивание объемов сельскохозяйственного производства. Его рост, по оценкам регулятора, в октябре составил 16,6%. Урожайность зерновых по состоянию на 1 ноября 2011 года составила 50,5 млн. тонн, что на 30% больше по сравнению с аналогичной датой 2010 года. Рост отрасли растениеводства оценивается в 25,6%.

По данным НБУ, рост строительной отрасли в октябре составил 12%, а в промышленном производстве зафиксировано замедление до 4,7% по сравнению с 6,4% в сентябре. Наибольшее замедление наблюдалось в экспортоориентированных отраслях промышленности - металлургии (с 7% в сентябре до 5,3% в октябре), химической и нефтехимической промышленности (с 9,4% до 2,8%) и машиностроении (с 16,4% до 13,1%). Производство отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка, осталось почти на уровне предыдущих месяцев.

В Нацбанке указывают на замедление роста розничной торговле - с 15,2% в сентябре до 12,7% в октябре.

НБУ оценивает рост ВВП Украины за январь-октябрь т.г. на уровне выше, чем 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

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Международные отношения

ЕС не отменял запланированного на 19 декабря саммита с Украиной - Тейшейра

Варшава. Европейский Союз не принимал решения об отмене запланированного на 19 декабря саммита с Украиной в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сегодня в Варшаве сказал председатель Представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕРА.

Он отметил, что ЕС определил дату декабрьского саммита, заметив, что, по его данным, ничего в этом деле пока не изменилось.

"Прогнозируется, что состоится", - сказал он.

"Саммиты не должны обязательно происходить лишь когда есть позитивная атмосфера", - добавил посол ЕС в Киеве, заметив, что это ежегодное событие.

В то же время Ж.ТЕЙШЕРА не исключил возможности, что европейские политики из-за до сих пор нерешенного дела заключенной в тюрьму уже более трех месяцев Юлии ТИМОШЕНКО могут отказаться от проведения декабрьского саммита с Украиной, но не уточнил, когда может быть принято окончательное решение и от чего это будет зависеть.

"Я не знаю, все может быть в жизни... это не мое решение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада Украины отказалась декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к семи годам лишения свободы была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, что должно было обеспечить ее освобождение и парафирование договора об ассоциации между Украиной и ЕС на декабрьском саммите.

Представитель Польского Президентства в ЕС на условиях анонимности сказал агентству УНИАН, что в таких условиях европейские политики могут отменить запланированный на 19 декабря саммит в Киеве.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, комментируя дело, назвал все еще возможным парафирование документа, но, по его словам, это будет зависеть от внутренней ситуации в Украине.

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Евразийской экономической комиссии передадут 175 национальных полномочий

Москва. В течение 5 лет Евразийской экономической комиссии будет передано 175 национальных полномочий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент РФ Нурсултан НАЗАРБАЕВ сказал в Кремле после подписания договора о Евразийской экономической комиссии.

«За 5 лет наднациональному органу будут переданы 175 национальных полномочий», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Он отметил, что критики создания Евразийского союза говорят, что теряется суверенитет, но никто не сообщает, что страны-члены «приобретают большой суверенитет над всеми нами, включая Россию, потому, что мы голосуем консенсусом и решаем вопросы вместе».

Президент Казахстана уверен, что высказывания, о том, что Россия восстанавливает империю, необоснованы.

Он подчеркнул, что Советский союз существовал при жесткой административно-командной системе и тотальной государственной собственности на средства производства, а также единой коммунистической идеологией.

«Нам надо говорить людям, что это какие-то непонятные фантомные страхи наших оппозиционеров, или просто врагов, которые не хотят иметь такую интеграцию на этой территории», - отметил он.

В свою очередь, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия - это главный наднациональный орган ТС и ЕЭП.

«Я помню очень много разговоров про наднациональный орган – эти разговоры велись и в СНГ, кто-то был прямо против этого, кто-то с дрожью в голосе это произносил. Говорили, что это запрещает их внутренняя правовая база, прежде всего, Конституция» - отметил он.

По его словам, этому органу переданы определенные полномочия и «мы этого не боимся».

Он отметил, что любой вопрос может быть вынесен на уровень президентов и решен консенсусом и «опасаться нечего»

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что успех ЕЭК важен не только для государств-членов, но и ближайших соседей.

Напомним, сегодня в Москве президенты РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписали договор о создании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - наднационального органа, которому постепенно будут передаваться национальные полномочия.

Как сообщал УНИАН, Евразийская экономическая комиссия должна приступить к работе с 1 января 2012 г.

Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза (ТС) и ЕЭП. Таким образом эта Комиссия – впервые в «постсоветской истории» – призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия. Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК исключает доминирование какого-либо государства и подразумевает два уровня – Совет Комиссии и Коллегию Комиссии.

Совет в составе вице-премьеров будет осуществлять общее регулирование интеграционными процессами в ТС и ЕЭП. Вышестоящим органом для ЕЭК является высший Евразийский экономический совет, который будет собираться на уровне глав правительств и глав государств. ЕЭК руководствуется его решениями и может быть наделена им правом подписывать международные договоры и образовывать свои представительства в третьих странах, а также при международных организациях.

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ЕЭП будет открыт для присоединения других государств – декларация РФ, Казахстана и Беларуси

Москва. Единое экономическое пространство (ЕЭП) России Беларуси и Казахстана на любом этапе своего формирования и функционирования будет открыто для присоединения других государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в Декларации о евразийской экономической интеграции, которую сегодня в Кремле подписали Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

«ЕЭП на любом этапе своего формирования и функционирования будет открыт для присоединения других государств, разделяющих цели и принципы Союза и готовых к их реализации», - отмечается в документе.

Также Президенты заявляют о вступлении в силу международных договоров, формирующих правовую основу ЕЭП, которое начнет работать с 1 января 2012 года и обеспечит свободу движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

В документе отмечается, что ЕЭП основывается на принципах соблюдения общепризнанных норм международного права, включая уважение суверенитета и равенства государств, утверждения основополагающих прав и свобод человека, правового государства и рыночной экономики.

В своем практическом сотрудничестве государства ЕЭП руководствуются нормами и правилами Всемирной торговой организации и подтверждают важность присоединения всех трех государств к этой Организации.

В рамках ЕЭП планируется взаимодействия по следующим основным направлениям: обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; формирование согласованной промышленной, транспортной, энергетической и аграрной политики, углубление производственной кооперации, включая возможное создание совместных транснациональных корпораций; дальнейшее сближение, гармонизация национальных законодательств, а также их унификация в сферах, определенных соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Единого экономического пространства; разработка и осуществление согласованной экономической политики, переход к согласованию параметров основных макроэкономических показателей государств-членов, углубление сотрудничества в валютной сфере; углубление сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности во всех ее аспектах; сотрудничество в вопросах миграционной политики; обеспечение совместимости стандартов образования; всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парламентов и деловых сообществ, контактов между людьми; дальнейшее развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, формирование эффективных структур межрегионального взаимодействия; совершенствование и развитие наднациональных институтов; развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны будут стремиться завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и на этой основе создать Евразийский экономический союз.

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Завтра в Украине ожидается морозная погода, без осадков

Завтра, 19 ноября, в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 0-5° мороза, в карпатском регионе 6-10° мороза, на побережье Крыма 3-5° тепла; днем 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области до 9°.

В Киеве и Киевской области в субботу без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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