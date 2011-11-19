В Италии большинство парламентариев поддержало новое правительство Марио Монти

Палата депутатов национального парламента Италии выразила доверие новому правительству Марио МОНТИ.

Как передает РИА «Новости», за доверие проголосовали 556 депутатов, против - 61.

Накануне верхняя палата парламента (сенат) также поддержала новое правительство Италии, где кабинет М.МОНТИ получил поддержку 281 сенатора. Против высказались 25 парламентариев.

Голосование о доверии в обеих палатах национального парламента является обязательным этапом после принесения присяги новым правительством.

Новое правительство пришло к власти в результате политического кризиса, разразившегося на фоне серьезных финансово-экономических трудностей, испытываемых в последнее время Италией.

Лидер партии "Народ свободы" Сильвио БЕРЛУСКОНИ, занимавший премьерское кресло последние 3,5 года, 12 ноября ушел в отставку после того, как утратил большинство голосов в парламенте в свою поддержку.

Правительство С.БЕРЛУСКОНИ за время нахождения у власти пережило более 50 голосований о доверии, однако оно ни разу не получало такую поддержку парламента, как удалось М.МОНТИ.