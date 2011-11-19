Суд США отклонил материалы о Тимошенко по делу Лазаренко не по политмотивам - Борщ

Бывший заместитель генерального прокурора США по округу Северная Калифорния Марта БОРЩ не видит политических оснований в том, что американский суд отклонил материалы, которые касались Юлии ТИМОШЕНКО, по делу экс-премьера Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Интер".

"Политических мотивов не было, да и не могло быть. Вы можете прочитать постановление судьи ДЖЕНКИНСА. Он отклонил пункты обвинения, которые касались ТИМОШЕНКО, связанные с махинациями банковских переводов, поскольку считал, что обвинение представило недостаточные доказательства для подтверждения этих махинаций", - сказала М.БОРЩ.

Она отметила, что ни суд, ни обвинение в то время не принимали во внимание политический момент в Украине, а только достаточность доказательств для подтверждения обвинений, выдвинутых в суде Америки.

В то же время, добавила М.БОРЩ, такое решение нельзя считать оправдывающим приговором. "Нет. Это, по американскому законодательству, было бы неправильно утверждать. Пункты обвинения были отклонены относительно господина ЛАЗАРЕНКО, госпожа ТИМОШЕНКО не обвинялась в американском суде, поэтому можно считать, что это постановление освобождало от обвинения господина ЛАЗАРЕНКО, и никакие доказательства финансовых преступлений ТИМОШЕНКО не выдвигались", - сказала экс-заместитель генпрокурора США.

"Поэтому нельзя было бы характеризовать это постановление как оправдывающий приговор для госпожи ТИМОШЕНКО", - добавила она.

М.БОРЩ также подтвердила тот факт, что российская сторона не способствовала установлению истины по этому делу, в частности, в части допроса экс-главы "Газпрома" Рэма ВЯХИРЕВА. "Российская сторона вообще не дала нам ответ на запросы. Они никаких мотивов не приводили", - добавила она.

Комментируя заявления представителей Генпрокуратуры Украины, что американская сторона в деле П.ЛАЗАРЕНКО имеет материалы, которые якобы свидетельствуют о причастности Ю.ТИМОШЕНКО к убийству экс-главы НБУ Вадима Гетьмана и депутата Евгения Щербаня, М.БОРЩ сказала: "Я видела сообщение в прессе на эту тему. Я не могу вспомнить каких-то доказательств, кроме сообщений прессы, в которых были ссылки на показания свидетелей". "Если у Генеральной прокуратуры есть какие-то другие доказательства, то я с ними не знакома", - добавила она.