Янукович на днях издаст указ о реформировании системы органов адвокатуры и прокуратуры

На днях будет издан указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о создании рабочей группы, которая за два месяца должна завершить реформирование системы органов адвокатуры и прокуратуры.

Об этом заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ в эфире программы «Шустер Live».

По его словам, таким образом будут реализованы рекомендации «европейских экспертов, Советы Европы, других европейских институтов, по которым Украина имеет обязательства с 1995 года». Он добавил, что эти обязательства нужно выполнять.

А.ПОРТНОВ подчеркнул, что «сегодня в рамках этих международных обязательств мы движемся такими темпами, какими не двигалась ни одна власть в Украине».