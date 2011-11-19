Президент подпишет закон о гуманизации экономических преступлений, уверен Портнов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на следующей неделе подпишет закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности в сфере хозяйственной деятельности)».

Об этом заявил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ в эфире программы «Шустер Live».

"Мы ожидаем подписания этого закона уже на следующей неделе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла поданный Президентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом другим наказанием лишь в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.