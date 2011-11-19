По делу Лазаренко Тимошенко проходила в нескольких статусах - экс-зам генпрокурора США

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО проходила в нескольких статусах по делу экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом сообщила бывший заместитель генпрокурора США по округу Северная Калифорния Марта БОРЩ в эфире телеканала "Интер".

В частности, сообщила М.БОРЩ, Ю.ТИМОШЕНКО имела статус лица, принимавшего участие в заговоре, свидетеля и потерпевшей.

По словам М.БОРЩ, имя Ю.ТИМОШЕНКО всплыло во время расследования, в частности, когда американская сторона получила от швейцарских властей информацию по запросу на экстрадицию П.ЛАЗАРЕНКО в Швейцарии. "В то же время, примерно, мы получили информацию, содержавшую упоминание имени госпожи ТИМОШЕНКО, от украинской власти, которая в то время проводила свое расследование по делу ЛАЗАРЕНКО", - сказала она.

Экс-заместитель генпрокурора сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО была упомянута в обвинительном заключении как лицо, которое принимало участие в заговоре, но которому не было выдвинуто обвинение. "Ей не были выдвинуты те же обвинения, что и ЛАЗАРЕНКО. Я считала, что ТИМОШЕНКО, возможно, была свидетелем тех правонарушений, в которых обвинялся господин ЛАЗАРЕНКО", - сказала она. В то же время М.БОРЩ не исключила, что Ю.ТИМОШЕНКО могла быть и пострадавшей в результате шантажа П.ЛАЗАРЕНКО, отметив при этом, что пострадавшие от шантажа П.ЛАЗАРЕНКО были в этом деле.

В то же время сказала экс-заместитель генпрокурора, у стороны обвинения не было достаточно фактов в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. М.БОРЩ отметила, что сторона обвинения предоставила суду выписки из банковских счетов и другие сведения, которые считались достаточными для доказательства махинаций с банковскими переводами, в которых принимали участие П.ЛАЗАРЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО. "Но этих доказательств было недостаточно, и суд их отклонил", - сказала она.

М.БОРЩ также сообщила, что американская сторона пыталась допросить Ю.ТИМОШЕНКО по делу П.ЛАЗАРЕНКО.

"Мы направили официальный запрос о правовой помощи в Генпрокуратуру. Госпожа ТИМОШЕНКО вызывалась в прокуратуру для допроса. Мы приехали в Украину. Явилась и госпожа ТИМОШЕНКО со своим адвокатом, но в то время она отказалась отвечать на наши вопросы", - рассказала экс-чиновник. По словам М.БОРЩ, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, мотивируя ее отказ, ссылался на 5-ю поправку к американской Конституции - "право хранить молчание".