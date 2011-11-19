Сейм Польши выразил вотум доверия новому правительству Дональда ТУСКА, передает РИА «Новости».

Сегодня глава Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ торжественно вручил в президентском дворце указы о назначении членам правительства, после чего новый Кабинет министров был приведен к присяге. Затем Д.ТУСК выступил перед Сеймом с программным заявлением нового правительства. Парламентские дебаты о вотуме доверия правительству затянулись в пятницу до позднего вечера.

"За" вотум доверия высказались 234 парламентария, "против" - 211, воздержались 2 депутата. В голосовании участвовали 447 парламентариев. Всего в Сейме Польши 460 депутатов.

Новое правительство Польши - коалиционное, в него вошли представители партии "Гражданская платформа" (лидер – Д.ТУСК) и Польской крестьянской партии (лидер - Вальдемар ПАВЛЯК), а также шесть беспартийных министров. Всего в правительстве Польши 19 министров.

В Польше 9 октября прошли очередные парламентские выборы.