Тимошенко отказалась от обследования в присутствии комиссии Минздрава

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня отказалась от обследования состояния здоровья в присутствии комиссии Минздрава, личного врача и медсестры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Сегодня для проведения дообследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО в Киевский СИЗО прибыла комиссия из числа специалистов Минздрава Украины, ГПтС Украины, а также ее личный врач и медицинская сестра. Однако Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась от прохождения обследования в предложенном составе комиссии, о чем составлен соответствующий акт", - отмечается в сообщении ГПтСУ.

При этом пресс-служба учреждения отмечает, что Ю.ТИМОШЕНКО была проведена коррекция лечения.

"Дополнительно информируем, что, учитывая представленные Юлией ТИМОШЕНКО жалобы на состояние здоровья, руководство Киевского СИЗО в период с 18 августа с.г. постоянно (с сохранением конфиденциальности) пытается оказать квалифицированную медицинскую помощь (в том числе с участием ее личного врача и медицинской сестры). Но, несмотря на это, она систематически отказывается от проведения предложенных обследований, в том числе лабораторных и инструментальных, что нарушает порядок получения медицинской помощи лицами, взятыми под стражу. В связи с такими отказами, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно предупреждалась о ее личной ответственности за состояние здоровья", - сообщили в пенитенциарной службе, отметив, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО продолжает находиться под контролем медперсонала следственного изолятора.

Как сообщал УНИАН, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что жизни экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО угрожает реальная опасность.

По его словам, к проблемам со спиной Ю.ТИМОШЕНКО добавились симптомы, которые ранее проявлялись еще во время судебных заседаний. А.ТУРЧИНОВ сказал, что на ее теле появились большие кровоизлияния, размер некоторых из них достигает 15 см.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что при этом Ю.ТИМОШЕНКО продолжают отказывать во встрече с ее врачом. Он напомнил, что руководство «Батькивщины» обращалось к руководству СИЗО, Министерству здравоохранения, однако и сегодня с парламентской трибуны профильный министр никаких реальных объяснений не предоставил.

18 ноября глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО заявил, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО за пределами СИЗО необходимо решение суда.

По словам А.АНИЩЕНКО, руководство пенитенциарной службы решает, кого допускать к Ю.ТИМОШЕНКО для оказания медицинской помощи.

Он добавил, что медики более 20 раз приходили в СИЗО, чтобы обследовать Ю.ТИМОШЕНКО, однако она соглашалась на обследование всего 5 раз.

А.АНИЩЕНКО добавил, что экс-премьеру поставлен диагноз и назначено лечение, которое ей предоставляется.

Министр здравоохранения также отметил, что в заключениях комиссии Минздрава даны рекомендации о необходимости проведения Ю.ТИМОШЕНКО магнитно-резонансной томографии.

В свою очередь защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО опроверг слова министра и попросил предоставить копию документов, в которых это указано.