22 ноября состоится визит в Украину президента Литвы

22 ноября состоится визит в Украину президента Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, шла речь 18 ноября 2011 года во время встречи советника Президента Украины – руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея ГОНЧАРУКА с главным советником по вопросам внешней политики президента Литвы Дарюсом СЕМАШКОЙ.

Стороны обсудили актуальные вопросы украинско-литовских отношений. Речь шла прежде всего о подготовке запланированного на 22 ноября 2011 года визита президента Литовской Республики Д.ГРИБАУСКАЙТЕ в Украину - в рамках визита состоится пятое заседание Совета президентов Украины и Литвы.

А.ГОНЧАРУК и Д.СЕМАШКА обменялись мнениями относительно активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Литвой. Речь шла, в частности, о перспективах реализации международного проекта поезда комбинированного транспорта «Викинг» и сотрудничества в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Особое внимание стороны уделили украинско-литовскому взаимодействию в вопросах реализации евроинтеграционных устремлений Украины - в контексте завершения согласования текста Соглашения об ассоциации и подготовки к саммиту Украина – ЕС, запланированному на 19 декабря этого года.