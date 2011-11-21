Изоляция Януковича неминуемо привела бы к изоляции Украины - бывший посол ФРГ в Украине

Международная изоляция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА неминуемо привела бы к изоляции Украины, но “это фатальная постановка вопроса”.

Об этом заявил бывший посол Германии в Украине Дитмар ШТЮДЕМАНН в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, может ли В.ЯНУКОВИЧ в результате недостижения взаимопонимания с Западом оказаться в международной изоляции.

По словам дипломата, ему бы хотелось, чтобы “сторонам удалось найти общий язык на запланированном на декабрь саммите Украина-ЕС”.

“Я убежден, что целая нация не может становиться заложником одного руководящего лица. Мы видим, чем это может закончиться на примере Беларуси, хоть эти две страны и не стоит сравнивать”, - отметил Д.ШТЮДЕМАНН.

Он призвал украинское руководство “найти способ понимания с западными партнерами”.

“Украинцы хотят сближения с Евросоюзом и заслуживают этого. Украина – это исторически европейская страна. Но называться такой она может лишь, если в ней будут действовать демократические принципы”, - отметил бывший посол Германии в Украине.

Д.ШТЮДЕМАНН отметил, что приговор экс-премьер-министру, лидеру оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО - “это кричащий аспект, но лишь один из многих, которые бросают тень на Украину в глазах Запада”.

“Мы наблюдаем процесс устранения общественных механизмов, которые позволили бы контролировать власть. Это не новая для Украины проблема. В Украине действуют два понятия, которые в Западной Европе не известны: это телефонное правосудие и «воры в законе», - отметил он.

По словам дипломата, доминирование этих явлений в украинской политике является следствием несостоятельности политических элит Украины, начиная с приобретения ею независимости.

По словам Д.ШТЮДЕМАННА, “это не является изобретением тех, кто находится у власти сегодня. Но сегодняшняя власть не прилагает достаточных усилий, чтобы это изменить”, - сказал он.

Д.ШТЮДЕМАНН отметил, что Президент В.ЯНУКОВИЧ “прибег к масштабному преследованию членов предыдущего правительства”. По его словам, в демократических государствах существует такое понятие “как неприкосновенность чиновников с точки зрения последствий принятых ими политических решений”.

“Вы можете себе представить, чтобы сегодня в Греции бросили в тюрьму тех бывших чиновников, которые в свое время добились вхождения страны в еврозону? Представьте себе, что сейчас бы встали перед судом все те европейские политики, которые в свое время внедрили евро, не создав основ общей ответственности за экономическую и финансовую политику. Абсурдно даже думать о таком”, - отметил дипломат. По его словам, тогда бы “мы должны были бы судить всю политическую элиту Европейского Союза! Нечто такое произошло с Юлией ТИМОШЕНКО”, - сказал он.

При этом Д.ШТЮДЕМАНН отметил, что не стал бы делать из Ю.ТИМОШЕНКО «мученицу». «Но очевидно, что она была осуждена на основании закона, который Президент ЯНУКОВИЧ признал, в частности в разговоре с европейскими политиками на конференции в Ялте, что он является анахронизмом советской поры. Это ненормальный закон. Отговорки ЯНУКОВИЧА, мол, он не может вмешиваться в независимое правосудие, несерьезны”.

При этом он добавил: “Во-первых, в Украине нет независимого правосудия. Во-вторых, ввиду того, что большинство в Верховной Раде соратники ЯНУКОВИЧА, не должно было бы быть никаких проблем с тем, чтобы привести законодательство в соответствие с международными демократическими стандартами”.

На уточняющий вопрос: «То есть, европейских лидеров раздражает то, что ЯНУКОВИЧ «водит их за нос»?» Д.ШТЮДЕМАНН ответил: “На саммите Восточного партнерства ЕС в Варшаве Президент ЯНУКОВИЧ сказал канцлеру МЕРКЕЛЬ, что ТИМОШЕНКО будет освобождена, если она компенсирует государству нанесенные ею убытки. Такая бесцеремонность огорчила бы кого-либо”.

На вопрос, можно ли сказать, что в отношениях между Киевом и Берлином наступил «ледниковый период», бывший посол Германии в Украине отметил: “Я бы не стал говорить о «ледниковом периоде». Стоит разговаривать друг с другом всегда, особенно в сложные времена. Это касается обеих сторон”. При этом он выразил уверенность, что и в нынешних условиях есть возможность развивать отношения.

“Важно, чтобы Киев перестал посылать сигналы, которые противоречат друг другу. Это должны быть сигналы, которые отвечают европейским представлениям о базовых ценностях”, - отметил Д.ШТЮДЕМАНН.