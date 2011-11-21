Карпачева: состояние Тимошенко крайне тяжелое

12:10, 21 ноября 2011
Разное
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Нуждается в лечении вне стен СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние крайне тяжелым.

Как сообщает «5 канал», Н.КАРПАЧЕВА, в частности, заявила: "Во время моего посещения СИЗО без предупреждения я также наведалась к Юлии ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО крайне тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне стен СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай во времена независимости Украины".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Юлии ТИМОШЕНКО трудно ходить в связи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведения следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинскую помощь.

18 ноября глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО заявил, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне стен СИЗО необходимо решение суда.

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