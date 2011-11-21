В Киеве горело общежитие
14:10, 21 ноября 2011Разное
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Сегодня в 11.26 в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу ул. М.Кривоноса,6.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Киеве, после прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия выяснилось, что на 5-м этаже в общежитии в одной из комнат возникло возгорание. К тушению пожару было привлечено 4 автомобиля. Во время ликвидации возгорания был спасен ребенок.
Пожар был ликвидирован в 12.00.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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